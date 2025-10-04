驚魂！黑衣男棄車搶未熄火BMW 車上孕婦被載到高鐵丟包嚇壞

雲林虎尾鎮昨凌晨發生離奇搶車事件，一名賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人的懷孕妻子因不便進入，在車上休息等候，未料車子未熄火之際，竟遭陌生男子開走，孕婦也被載離現場，最終被丟包在高鐵雲林站。警方目前已鎖定涉案男子，正全力追緝中。

警方調查，賴姓車主昨日凌晨開著黑色BMW轎車與友人至虎尾鎮某按摩店消費，友人妻子則留在停車場內等候。沒多久，該名孕婦驚恐致電表示「有人把車開走了！」友人衝出店外時，車輛與孕妻已不見蹤影。

監視器畫面顯示，一名身穿黑衣男子駕駛Toyota Wish停在按摩店門口，下車後直接走向BMW轎車，上車後迅速倒車離開，不久賴男友人跑出追趕，仍為時已晚。

警方獲報後展開追查，孕婦稍後被發現棄置在高鐵雲林站，賴男說，友人的孕妻受到嚴重驚嚇，就醫後已無大礙，他自行在街上尋車，昨天一度在雲林土庫發現車子的行蹤，但嫌犯迅速駕車離去，至今尚未找到車輛，搶車的男子留在現場的車子內有6、7萬元現金，他在車上發現手機號碼，是嫌犯老婆，她自稱丈夫患有精神疾病、吸食毒品，可能認為該輛車是他的，因此開走。

虎尾警分局表示，已鎖定涉案男子，目前仍在追緝中，將全力追查車輛與嫌犯下落。警方也呼籲民眾，離車時務必拔鑰匙、熄火鎖門，以免類似事件重演。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885