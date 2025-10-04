台中新光三剛復業…他遭偷走55萬現金 慣竊想再犯在七期落網

台中新光三越9月27日才宣布正式復業，未料近期就傳出有民眾遭竊高達55萬元現金，紀姓男子在臉書揭露他前天將愛車停在新光地下停車場，遭小偷開車門偷走大筆錢，警方獲報掌握賴姓慣竊身分，今在案發地不遠處發現他疑似想再犯，當場逮捕到案，全案將依竊盜罪嫌移送。

紀男在臉書指出，新光三越開幕不久，他就被偷了55萬元，當時他開車到新光地下停車場，自己下車去吃飯、逛街，未料有1名白衣男子在地下停車場內隨機開車門，1輛、1輛輪流開，他車門沒關好，就遭竊走車上的現金。

紀表示，希望大家不要遇到這種狀況，他擔心類似竊案不好查，就算抓到對方也恐是兩手一攤，表示錢花完了沒得賠，官司打到最後曠日廢時，這次他門沒關好也算是給自己買個教訓，再次呼籲民眾關好車門避免遇害。

台中第六分局指出，紀10月2日晚間在新光停車場遭竊，警方調閱監視器鎖定賴姓男子（53歲）涉有重嫌，經組成專案小組、比對其動線後，今下午已經在七期一帶逮到人，將依竊盜罪嫌移送。