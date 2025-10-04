快訊

小偷隨機開車門！逛台中新光三越車門沒鎖遭竊55萬元 失主：超級誇張

聯合報／ 記者余采瀅曾健祐／台中即時報導

新光三越台中店上月底重新營業，但復業不到1周驚傳竊案。1名男子在臉書發文指，將車子停在百貨地下停車場，因為車門沒關好，被人偷走車上現金55萬元，讓男子直呼超級誇張，已報案處理。警方鎖定犯嫌查緝中。新光三越表示，將加強館內巡邏。

紀男在臉書指出，新光三越開幕不久，他就被偷了55萬元，當時他開車到新光地下停車場，自己下車去吃飯、逛街，未料有1名白衣男子在地下停車場內隨機開車門，1輛1輛輪流開，他車門沒關好，就遭竊走車上的現金。

紀男說，希望大家不要遇到這種狀況，他擔心類似竊案不好查，就算抓到對方也恐是兩手一攤，表示錢花完了沒得賠，官司打到最後曠日廢時，這次他門沒關好也算是給自己買個教訓，再次呼籲民眾關好車門避免遇害。

警方表示，昨日獲報指台中新光三越發生竊案，有民眾將車輛停於地下停車場內，於返回時發現車內財物遭竊，警方已調閱監視器鎖定犯嫌，積極查緝中。新光三越表示，配合警方積極偵辦，也加強館內巡邏。

台中新光三越復業湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越復業湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影

停車場 監視器 百貨 新光三越

