影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

中秋節前夕黃魚價格飆漲，金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民為爭釣點互毆事件，一名涉案人右手小指撕裂傷、左手肘擦傷與頭部擦傷，另一名涉案人右手食指、中指與手背撕裂傷等傷，多人受傷送醫，還有人為了洩憤駕車撞海巡人員，當場被捕。

警方調查指出，當時共有2艘漁船各搭載2人出海海釣，因野生黃魚需求大增、行情看俏，雙方為搶奪「黃金釣點」爆發口角，先在海上互相挑釁衝撞，返港後怒火難平，雙方各自找來友人助陣，在碼頭大打出手，其中洪姓犯嫌另又駕車衝撞到岸巡人員，所幸岸巡人員僅腿部擦傷，經送醫後並無大礙。

當時海巡署人員立即控制現場，並將駕車衝撞的洪姓男子依現行犯逮捕，依妨害公務暨傷害罪移送金門地檢署偵辦，另警方調閱監視器畫面還原當時情事，將參與鬥毆雙方全部犯嫌查獲到案，嚴正執法，朝向聚眾鬥毆偵辦。

金門岸巡隊則指出，在凌晨0時許接獲民眾撥打「118」專線報案，稱其船舶於海上遭洪姓男子駕駛的自用小船衝撞，岸巡隊獲報後，隨即由九宮安檢所派員前往羅厝漁港處理，並通報金城分局烈嶼分駐所協助。

得知這項消息，不少民眾都感到錯愕，直言，「為了一個釣點搞到打架、撞人，實在太誇張！」也有人批評，「現在魚價高就搶地盤、釣點，這種風氣很危險，港邊治安真的該加強。」

警方對此暴力行為表達嚴正譴責，強調任何以暴力解決紛爭的行為不僅破壞公共秩序，更危及社會安寧，警方呼籲民眾遇有爭議應循合法途徑解決，切勿以身試法，並將持續強化港區巡邏與執法力度，展現維護治安的決心。

金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，兩方大打出手，金門岸巡人員上前制止。圖／警方提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，兩方大打出手，金門岸巡人員上前制止。圖／警方提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，造成多人受傷送醫，現場場面混亂。圖／金門岸巡隊提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，造成多人受傷送醫，現場場面混亂。圖／金門岸巡隊提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，兩方都邀集友人到場助陣，並大打出手，現場聚集不少黑衣人，金門岸巡人員嚴陣以待。圖／警方提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，兩方都邀集友人到場助陣，並大打出手，現場聚集不少黑衣人，金門岸巡人員嚴陣以待。圖／警方提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，造成多人受傷送醫，還有人為了洩憤駕車撞上海巡人員，當場遭逮捕。圖／金門岸巡隊提供
金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民互毆事件，造成多人受傷送醫，還有人為了洩憤駕車撞上海巡人員，當場遭逮捕。圖／金門岸巡隊提供

