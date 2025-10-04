聽新聞
影／三重深夜女子「擋在2男中間」防衝突 現任男友揮刀耍流氓罰鍰3萬
新北市三重區昨天凌晨有1男子至前女友住處找她，不巧被現任男友撞見而發生口角爭執，現任揮舞西瓜刀示威，嚇到鄰居。警方趕抵時，持刀男已逃離，經循線通知到案交出刀械，依違反社秩法移請簡易法庭裁罰。
附近住戶從樓上拿手機錄影上傳社群媒體，事發時間、地點為昨天凌晨0時許在三重區仁政街86巷內，經查是35歲陳男去29歲賴姓前女友住處找她，剛好被34歲劉姓現任男友撞見，旁邊還有劉男的43歲陳姓友人在場。
前後任2男爆發爭執，現任亮出西瓜刀揮舞示威，賴女擋在中間防止場面失控，最後2男只是僵持對峙，沒多久5名員警獲報趕抵，但現任已和友人逃離，警方將前任帶回派出所，再循線通知現任到案說明、交出西瓜刀。
現任劉男警詢後被依違反社會秩序維護法移請簡易法庭裁罰，無正當理由攜帶具有殺傷力器械可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
