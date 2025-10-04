北市男偷走拋錨機車還「幫忙修好」 失主報警後哭笑不得

台北市66歲李姓男子日前行經新生南路，見路邊停放一輛老舊拋錨機車以為無人使用，直接牽走占為己有，還花錢購買零件、鎖頭維修後代步使用，失主發現愛車不翼而飛報警，警方循線鎖定李男行蹤，埋伏逮捕到案，警詢後依竊盜罪嫌送辦，失主得知愛車被找到還被修好「哭笑不得」。

中正一分局忠孝東路派出所上月19日獲報，37歲王姓男子稱15日騎機車因拋錨，暫停於新生南路一段的路邊停車格，準備日後牽往維修，未料4天後要尋車卻發現車輛失蹤，且陸續收到停車費通知，懷疑被人騎走，遂向警方報案。

警方獲報後調閱沿線監視器，發現李姓男子涉有重嫌，並循線查出李男疑居住於轄內巷弄，經多日埋伏，趁李男外出時上前攔查，當場將人帶回派出所。

李男供稱，自己很喜歡修東西，見機車外觀老舊、以為早已報廢，才順手牽走，還自行上百元花費更換零件、加裝新鎖頭，修復後直接使用，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。