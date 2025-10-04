快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

中秋連假首日國1北斗南向「6車連環撞」 13人受傷送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國1南向彰化縣北斗路段今上午11發生6車追撞的車禍，造成駕駛人和乘客13人擦挫傷送醫，均意識清楚，無生命危險，駕駛人酒測值均為0，車禍發生原因有待進一步調查。

據了解，莊姓司機（54歲）駕駛半聯結車行駛國1南下外側車道，在216.8公里疑因未保持安全車距，追撞前方陳姓男子（39歲）的轎車，陳男車子推撞周姓男子（47歲）轎車， 周男車子推撞黃男（51歲）車子，黃男車子推撞蔡男（39車子，蔡男車子推撞陳男（37歲）車子。

這起1車追撞造成5車推撞的車禍，6名駕駛人均因忽然急剎撞擊有挫傷，各車上乘客合計7人也各有擦、挫傷，幸好傷勢不嚴重，都由彰化縣消防局北斗等消防分隊和救護車趕到，把送傷駕駛人和乘客載往醫院救治，國道警方找吊車吊走受損車輛。

今是中秋連假第一天，6車追撞和推撞的車禍雖在40分鐘內排除，但北斗以北車流一度迴堵到埔鹽系統，埔鹽系統以北到秀水路段也降速到40公里至60公里。

國道警方指出，6車駕駛人酒測值均為0。有關肇事經過及肇因研判由國三大隊持續調查釐清，並提醒用路人如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

半聯結車疑因保持全安車距追撞前車，造成6車連環撞的車禍。圖／民眾提供
半聯結車疑因保持全安車距追撞前車，造成6車連環撞的車禍。圖／民眾提供
國1北斗路段南下外側車道發生生6車連環撞的車禍，國道警方找吊車吊走受損車輛。圖／民眾提供
國1北斗路段南下外側車道發生生6車連環撞的車禍，國道警方找吊車吊走受損車輛。圖／民眾提供

車禍 國道 中秋

延伸閱讀

中秋連假首日台南上午湧逾12萬遊客 古蹟美食仍最夯

中秋連假首日車潮湧現 清水服務區人氣爆棚拚1600萬業績

麥德姆轉中颱…外圍雲系影響2地多雨 中秋連假注意高溫

中秋連假雙重「煙火驚喜」最長12分鐘！東石海之夏與西螺大橋煙火節活動1次看

相關新聞

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線道路旁的一間廢棄倉庫上個月發現枯骨，疑似人類骨骸，經現場勘確認為人骨，現場並無打鬥痕跡，且遺留...

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視...

影／黃魚漲價爭搶釣點 金門漁民鬥毆還駕車撞海巡人員

中秋節前夕黃魚價格飆漲，金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民為爭釣點互毆事件，一名涉案人右手小指撕裂傷、左手肘擦傷與...

北市男偷走拋錨機車還「幫忙修好」 失主報警後哭笑不得

台北市66歲李姓男子日前行經新生南路，見路邊停放一輛老舊拋錨機車以為無人使用，直接牽走占為己有，還花錢購買零件、鎖頭維修...

影／三重深夜女子「擋在2男中間」防衝突 現任男友揮刀耍流氓罰鍰3萬

新北市三重區昨天凌晨有1男子至前女友住處找她，不巧被現任男友撞見而發生口角爭執，現任揮舞西瓜刀示威，嚇到鄰居。警方趕抵時...

中秋連假首日國1北斗南向「6車連環撞」 13人受傷送醫

國1南向彰化縣北斗路段今上午11發生6車追撞的車禍，造成駕駛人和乘客13人擦挫傷送醫，均意識清楚，無生命危險，駕駛人酒測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。