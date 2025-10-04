中秋連假首日國1北斗南向「6車連環撞」 13人受傷送醫

國1南向彰化縣北斗路段今上午11發生6車追撞的車禍，造成駕駛人和乘客13人擦挫傷送醫，均意識清楚，無生命危險，駕駛人酒測值均為0，車禍發生原因有待進一步調查。

據了解，莊姓司機（54歲）駕駛半聯結車行駛國1南下外側車道，在216.8公里疑因未保持安全車距，追撞前方陳姓男子（39歲）的轎車，陳男車子推撞周姓男子（47歲）轎車， 周男車子推撞黃男（51歲）車子，黃男車子推撞蔡男（39車子，蔡男車子推撞陳男（37歲）車子。

這起1車追撞造成5車推撞的車禍，6名駕駛人均因忽然急剎撞擊有挫傷，各車上乘客合計7人也各有擦、挫傷，幸好傷勢不嚴重，都由彰化縣消防局北斗等消防分隊和救護車趕到，把送傷駕駛人和乘客載往醫院救治，國道警方找吊車吊走受損車輛。

今是中秋連假第一天，6車追撞和推撞的車禍雖在40分鐘內排除，但北斗以北車流一度迴堵到埔鹽系統，埔鹽系統以北到秀水路段也降速到40公里至60公里。