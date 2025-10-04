影／高雄大貨車紅燈左轉撞翻闖紅燈貨卡 7旬翁頭上腳下自行爬出　

林姓男子今天上午10時16分許駕駛大貨車在高市典昌路與復興西路口違規紅燈左轉，當場撞及闖紅燈的72歲吳姓老翁的貨卡，導致貨卡烏龜翻，吳翁頭下腳上，自行爬出，所幸僅手腳擦挫傷；警方研判林男及吳翁雙雙違規，予以開罰。

岡山警分局指出，28歲林姓男子於今天上午10時16分許駕駛大貨車行經橋頭區典昌路時欲左轉復興西路口，無視過往人車，直接闖紅燈左轉後迴轉，當場撞及闖紅燈從後駛來由吳姓老翁駕駛的貨卡小貨車。

兩車撞擊當下，吳翁的貨卡當場翻覆，吳翁頭下腳上在駕駛座上倒栽蔥，後解開安全帶，自行從車中爬出，所幸僅手腳及身體擦挫傷，意識清楚。

警方抵達現場處理，吳翁表示，傷勢輕微，表示要自行就醫，林男則未受傷、警方對雙方進行酒測，均無酒駕行為。