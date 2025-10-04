聽新聞
影／高雄大貨車紅燈左轉撞翻闖紅燈貨卡 7旬翁頭上腳下自行爬出
林姓男子今天上午10時16分許駕駛大貨車在高市典昌路與復興西路口違規紅燈左轉，當場撞及闖紅燈的72歲吳姓老翁的貨卡，導致貨卡烏龜翻，吳翁頭下腳上，自行爬出，所幸僅手腳擦挫傷；警方研判林男及吳翁雙雙違規，予以開罰。
岡山警分局指出，28歲林姓男子於今天上午10時16分許駕駛大貨車行經橋頭區典昌路時欲左轉復興西路口，無視過往人車，直接闖紅燈左轉後迴轉，當場撞及闖紅燈從後駛來由吳姓老翁駕駛的貨卡小貨車。
兩車撞擊當下，吳翁的貨卡當場翻覆，吳翁頭下腳上在駕駛座上倒栽蔥，後解開安全帶，自行從車中爬出，所幸僅手腳及身體擦挫傷，意識清楚。
警方抵達現場處理，吳翁表示，傷勢輕微，表示要自行就醫，林男則未受傷、警方對雙方進行酒測，均無酒駕行為。
警方初步事故為貨車駕駛林男違規紅燈左轉並於迴轉時未注意路況肇禍，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項第1款「駕駛汽車闖紅燈」及第49條第1項第5款「迴車前不注意來、往車輛仍擅自迴轉」規定開罰，至少可處以4000元以上罰鍰；另吳翁因闖紅燈被開出至少可處1800罰鍰罰單。
