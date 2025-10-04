快訊

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線道路旁的一間廢棄倉庫上個月發現枯骨，疑似人類骨骸，經現場勘確認為人骨，現場並無打鬥痕跡，且遺留帽子、衣物及拐杖等物，警方四處查詢比對，推測可能是3年前失蹤的75歲張姓老翁，將進一步通知家屬比對DNA以確認身分。

通霄警分局指出，社苓派出所今年9月20日中午接獲報案指稱，在社苓里苗47線道路旁的一處廢棄倉庫內，發現疑似人骨，經現場勘驗確認為人類骨骸，暫以無名屍處理。

社苓所員警在發現白骨後，根據現場遺留的帽子、拖鞋、衣物、拐杖，四處查詢比對，發現2022年11月8日長照單位社工曾經報案有老翁失蹤並提供照片。

當年75歲失蹤的張姓老翁，身上的穿著與發現白骨現場遺留的帽子、拖鞋等物非常相似，為查出白骨身分帶來曙光，警方將連繫相關家屬進行DNA比對，以確認死者身分。

苗栗縣苑裡鎮一間廢棄倉庫9月間發現枯骨，現場遺留帽子、衣物及枴杖等物，警方推測可能是3年前失蹤的75歲張姓老翁，將進一步通知家屬比對DNA以確認身分。圖／警方提供
