中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品
桃園市政府警察局中壢分局與苗栗縣警察局通霄分局於2日下午，在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅，查獲46歲王男、47歲張女等5人，並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930公克，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送法辦，展現檢警緊密合作、全力打擊毒品及槍枝犯罪的決心。
中壢分局表示，本案源於中壢警分局龍興派出所及偵查隊掌握情資，發現王嫌涉及槍械及毒品交易。於9月25日持搜索票前往新竹市查緝，當場查獲人犯2名、改造手槍3把、子彈及毒品，過程中王嫌駕車衝撞逃逸，隨後多次轉換車輛、住所，並選擇隱匿於苗栗通霄偏僻山區。
經專案小組與通霄分局密切合作，由桃園地檢署檢察官全程指揮，檢警合力攻堅。由於藏匿地背山面海、地勢險要，行動採兵分四路突入並結合保安警察大隊特殊任務警力正面攻堅，最終成功攻堅逮捕王嫌等人，並查扣海洛因約40公克、安非他命約 600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯菸彈13顆及菸油2瓶等大量毒品。其中王嫌因案通緝須服刑3年；張嫌因案通緝須執行 17年。全案警詢後，王嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，張嫌依通緝部分移送桃園地檢署歸案，毒品部分及其餘3嫌則由通霄分局移送苗栗地檢署依法偵辦。
中壢警分局長林鼎泰表示，本案在桃園地檢署檢察官嚴密指揮下，檢警跨縣市協力合作、結合優勢警力，成功將人犯緝獲到案，並查扣改造槍枝及毒品，展現檢警合作，強力打擊毒品犯罪的決心，守護社會治安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言