中壢警苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品。圖：讀者提供

桃園市政府警察局中壢分局與苗栗縣警察局通霄分局於2日下午，在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅，查獲46歲王男、47歲張女等5人，並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930公克，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送法辦，展現檢警緊密合作、全力打擊毒品及槍枝犯罪的決心。

中壢分局表示，本案源於中壢警分局龍興派出所及偵查隊掌握情資，發現王嫌涉及槍械及毒品交易。於9月25日持搜索票前往新竹市查緝，當場查獲人犯2名、改造手槍3把、子彈及毒品，過程中王嫌駕車衝撞逃逸，隨後多次轉換車輛、住所，並選擇隱匿於苗栗通霄偏僻山區。

中壢警在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅，查獲46歲王男、47歲張女等5人。圖：讀者提供

經專案小組與通霄分局密切合作，由桃園地檢署檢察官全程指揮，檢警合力攻堅。由於藏匿地背山面海、地勢險要，行動採兵分四路突入並結合保安警察大隊特殊任務警力正面攻堅，最終成功攻堅逮捕王嫌等人，並查扣海洛因約40公克、安非他命約 600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯菸彈13顆及菸油2瓶等大量毒品。其中王嫌因案通緝須服刑3年；張嫌因案通緝須執行 17年。全案警詢後，王嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，張嫌依通緝部分移送桃園地檢署歸案，毒品部分及其餘3嫌則由通霄分局移送苗栗地檢署依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，本案在桃園地檢署檢察官嚴密指揮下，檢警跨縣市協力合作、結合優勢警力，成功將人犯緝獲到案，並查扣改造槍枝及毒品，展現檢警合作，強力打擊毒品犯罪的決心，守護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品