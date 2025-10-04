快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

714449 0
女童4日清晨趁著家人仍在熟睡，竟自行打開大門外出，甚至連鞋子都沒穿。圖：讀者提供

平鎮區一名年僅5歲的小女童，今(4)日一早趁著家人還在熟睡時，獨自打開大門溜出家門玩耍，卻因年幼迷路找不到回家的路，最後只能站在路旁驚慌哭泣。所幸建安派出所員警巡邏經過，機警發現異狀，立即上前協助，最終成功將女童平安送返家中。

714451 0
員警研判其應住在附近，便帶著女童挨家挨戶的詢問。圖：讀者提供

建安派出所所長方志豪表示，女童4日清晨趁著家人仍在熟睡，竟自行打開大門外出，甚至連鞋子都沒穿，只穿著襪子就跑到巷弄間遊玩，沒想到外出後卻因此迷了路，緊張的在路旁嚎啕大哭、不知所措。

714450 0
員警研判其應住在附近，便帶著女童挨家挨戶的詢問。圖：讀者提供

幸好巡佐閻立豪及警員王怡婷巡邏經過，眼尖發現異狀，立刻停下車輛上前關心。由於女童年紀尚小，無法清楚表達身分與住址，員警研判其應住在附近，便帶著女童挨家挨戶的詢問。經過一番耐心尋找，最終順利找到女童的家人，成功協助她平安返家。

女童的父親見警方護送女兒返家，驚訝又感動，連聲向警方致謝，對員警及時伸援表達由衷感激。警方也藉此提醒家長與照護者，務必留意居家門鎖與孩童行蹤，加強安全防範，避免類似情事再次發生，以保障孩童人身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家

延伸閱讀：

  1. 開南大學助力新住民文化交流 透過影像創作深化認同感
  2. 大貨車禁行！蘆竹這路段新增科技執法 7/14正式啟用

女童 家人 成功

延伸閱讀

桃園盃青棒／吳丞顥先發率平鎮奪冠 左投競爭盼放大優勢

桃園盃青棒／平鎮A隊彭成安「勇敢出棒」 2安4打點獲MVP

桃園盃青棒／平鎮A隊投打發揮 完成青棒組5連霸

桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

相關新聞

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線道路旁的一間廢棄倉庫上個月發現枯骨，疑似人類骨骸，經現場勘確認為人骨，現場並無打鬥痕跡，且遺留...

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視...

南投離奇失蹤案！老翁泥濘農路下車後音訊全無 家屬懸賞30萬尋人

南投仁愛鄉中原部落產業道路驚傳離奇失蹤案！80歲姜姓失智老翁，1日駕車欲前往部落，不慎誤入泥濘農路受困，輪胎甚至被催到皮...

中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品

桃園市政府警察局中壢分局與苗栗縣警察局通霄分局於2日下午，在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅....

失智老婦獨自外出嚇壞丈夫 楊梅警兩小時尋獲助平安返家

楊梅區一名70歲葉姓婦人昨(3)日中午趁著丈夫如廁之際獨自外出，因患有失智症而迷途不返，丈夫發現後焦急報警...

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。