5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家
平鎮區一名年僅5歲的小女童，今(4)日一早趁著家人還在熟睡時，獨自打開大門溜出家門玩耍，卻因年幼迷路找不到回家的路，最後只能站在路旁驚慌哭泣。所幸建安派出所員警巡邏經過，機警發現異狀，立即上前協助，最終成功將女童平安送返家中。
建安派出所所長方志豪表示，女童4日清晨趁著家人仍在熟睡，竟自行打開大門外出，甚至連鞋子都沒穿，只穿著襪子就跑到巷弄間遊玩，沒想到外出後卻因此迷了路，緊張的在路旁嚎啕大哭、不知所措。
幸好巡佐閻立豪及警員王怡婷巡邏經過，眼尖發現異狀，立刻停下車輛上前關心。由於女童年紀尚小，無法清楚表達身分與住址，員警研判其應住在附近，便帶著女童挨家挨戶的詢問。經過一番耐心尋找，最終順利找到女童的家人，成功協助她平安返家。
女童的父親見警方護送女兒返家，驚訝又感動，連聲向警方致謝，對員警及時伸援表達由衷感激。警方也藉此提醒家長與照護者，務必留意居家門鎖與孩童行蹤，加強安全防範，避免類似情事再次發生，以保障孩童人身安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家
