影／宫廟裝水塔 2工人搭貨梯上樓不慎墜落 雙雙送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市石碇區1處宮廟今找工人裝水塔，2名工人搭臨時貨梯上樓，不慎雙雙墜落送醫，確實事發原因，現由警方調查釐清中，同時也通報新北市府勞檢處介入調查。

新北市消防局今天上午11時58分獲報，石碇區石崁1處宮廟發生工人從約5公尺高處墜落受傷意外，救護人員到場發現李姓男子（40歲）及林姓男子（45歲）2名傷者，李男身上有多處擦挫傷，林男疑因從高處墜落，骨盆及雙腳骨折，傷勢十分嚴重，由救護車表北市萬芳醫院急救。

據了解，李男與林男2人為水塔工人，該宮廟今找2人前往安裝水塔，2人近中午欲收工休息吃中飯，搭臨時貨梯從2樓欲下樓，豈料貨梯不知可故，從2樓突然墜落掉到1樓，導致2人受傷，確實事發原因，現由警方調查釐清中，同時也通報新北市府勞檢處介入調查。

新北市石碇區1處宫廟今找工人裝水塔，2名工人搭臨時貨梯上樓，不慎雙雙墜落送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市石碇區1處宫廟今找工人裝水塔，2名工人搭臨時貨梯上樓，不慎雙雙墜落送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市石碇區1處宫廟今找工人裝水塔，2名工人搭臨時貨梯上樓，不慎雙雙墜落送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市石碇區1處宫廟今找工人裝水塔，2名工人搭臨時貨梯上樓，不慎雙雙墜落送醫。記者王長鼎／翻攝

