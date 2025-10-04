快訊

台中市大雅中清路及潭子中山路今年事故已逾千件 分心駕駛是主因

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大雅區的中清路及潭子區中山路為該分局主要聯外道路，交通流量龐大，根據統計，今年1至8月兩路段共發生1152件交通事故，其中大雅區中清路段647件、潭子區中山路段505件，主要幹道事故頻繁，情況不容忽視，進一步分析不只是尖峰時段事故集中，分心駕駛也是主要車禍原因。

大雅分局表示，深入分析發現事故時段主要集中在上午8至10時及下午4至6時的交通尖峰時段；主要肇因包括「分心駕駛」、「未保持安全距離」、「轉彎車未讓直行車先行」及「闖紅燈」等違規行為；其中「分心駕駛」問題尤為嚴重，常見駕駛人在行駛中使用手機傳訊息或通話、與乘客聊天、調整音響或導航設備等行為。

大雅警方指出，未來將持續針對事故熱點與高肇因違規行為，包括闖紅燈、超速、無號誌路口未依規定讓車、轉彎不依規定、違規停車等加強執法取締。同時，也將針對轄內主要肇事路口，邀集路權機關、轄區里長及民意代表辦理現地會勘，就不合理的交通工程設計提報改善。

警方同時提醒，駕駛人開車務必保持專注，避免在車上飲食、使用手機或拿取物品，以免因分心造成交通事故。汽機車駕駛人若「以手持方式使用行動電話」，將違反道路交通管理處罰條例第31條之1規定，最高可處新台幣3000元罰鍰。

大雅分局強調，針對轄內交通事故頻傳問題，將持續推動「安全共守 順暢共享」計畫，執法宣導雙管齊下，加強取締違規行為，並改善道路工程設計，以有效降低今年已逾千件事故的發生率。

台中市大雅中清路及潭子中山路今年車禍事故已逾千件，警方表示分心駕駛是主因。圖／民眾提供
