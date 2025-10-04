4人相約夜登太武山迷途！消防定位救援僅花20分鐘助脫困

金門太武山昨天晚間驚傳民眾受困山上！金門有4名民眾相約夜登太武山，循植物園「飲水思源」古道攀登時，因不熟悉地形，在山區迷失方向，趕緊撥打119向消防局求援，警消獲報後立即展開行動，出動8名消防人員及4輛各式消防車前往救援，並利用定位系統鎖定受困位置，最終於20分鐘內成功將人尋獲並安全護送下山。

金門縣消防局指出，該起事件發生於昨日晚間20時35分，4名民眾登山時誤入不熟悉山徑迷路，勤指中心接獲報案後，立即調派第二大隊、金湖及金沙分隊人員趕赴現場，並指導報案者透過手機定位系統傳送座標，經確認後，搜救人員隨即自「植物園往飲水思源」路段進入山區搜索。

經約20分鐘搜尋，救援人員順利於飲水思源附近發現受困民眾，確認4人皆身體狀況良好、無明顯外傷後，在消防及義消人員引導下平安脫困下山，事後，民眾對救援人員表達萬分感謝，並表示日後將不再貿然挑戰不熟悉的登山路線。