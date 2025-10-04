快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

南投離奇失蹤案！老翁泥濘農路下車後音訊全無 家屬懸賞30萬尋人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投仁愛鄉中原部落產業道路驚傳離奇失蹤案！80歲姜姓失智老翁，1日駕車欲前往部落，不慎誤入泥濘農路受困，輪胎甚至被催到皮破仍無法脫困，深夜棄車徒步離開，從此音訊全無。至今已失蹤3天，家屬心急如焚，在臉書貼文懸賞30萬元，希望能有人提供線索。

警方調查，姜翁當日自埔里的住處開車前往仁愛鄉中原部落，卻誤走產業道路。期間，曾有村民提醒，他掉頭後仍不慎走錯岔路，開上當地種植檳榔的黃土農路，最終車輛陷入泥濘中動彈不得。現場顯示，轎車前輪胎皮已脫落，研判老翁為脫困持續催油門，輪胎摩擦揚起大量泥沙，整輛車滿是黃土，但仍無法行進。

警方指出，2日家屬發現姜翁未歸才報案，經調閱路口監視器與車內行車紀錄器，發現他1日深夜11點多，因受困太久放棄駕車，獨自徒步離去。然而中原部落周邊多為山區農路，缺乏照明，加上姜翁未帶手機，從此失聯，增添尋人困難與不確定性。

3日警方協請消防及民間搜救隊「神鷹山區搜救隊」全日搜尋，出動3架次空拍機，並地毯式搜索車輛周邊2公里範圍，逐一清查附近工寮，但傍晚皆未發現任何蹤跡。警方表示，將持續擴大搜索範圍，並呼籲民眾提供線索，希望儘快傳回好消息。

姜姓老翁開車誤闖仁愛山區農路車子受困，他下車後竟失聯。圖／翻攝臉書「神鷹山區搜救隊」
姜姓老翁開車誤闖仁愛山區農路車子受困，他下車後竟失聯。圖／翻攝臉書「神鷹山區搜救隊」
姜姓老翁開車誤闖仁愛山區農路車子受困，下車後離奇失蹤，家屬懸賞30萬元尋人。圖／翻攝臉書「埔里人通通+進來」
姜姓老翁開車誤闖仁愛山區農路車子受困，下車後離奇失蹤，家屬懸賞30萬元尋人。圖／翻攝臉書「埔里人通通+進來」

失蹤 空拍機 南投

延伸閱讀

台中南投合體拚觀光 國慶連假看晚會、賞焰火還能抽金幣

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

羅大佑首登南投唱壓軸 森恬CP同場演出興奮追星

南投推數位點數 參加政策宣導集點抵特約店消費

相關新聞

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線道路旁的一間廢棄倉庫上個月發現枯骨，疑似人類骨骸，經現場勘確認為人骨，現場並無打鬥痕跡，且遺留...

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視...

南投離奇失蹤案！老翁泥濘農路下車後音訊全無 家屬懸賞30萬尋人

南投仁愛鄉中原部落產業道路驚傳離奇失蹤案！80歲姜姓失智老翁，1日駕車欲前往部落，不慎誤入泥濘農路受困，輪胎甚至被催到皮...

中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品

桃園市政府警察局中壢分局與苗栗縣警察局通霄分局於2日下午，在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅....

失智老婦獨自外出嚇壞丈夫 楊梅警兩小時尋獲助平安返家

楊梅區一名70歲葉姓婦人昨(3)日中午趁著丈夫如廁之際獨自外出，因患有失智症而迷途不返，丈夫發現後焦急報警...

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。