南投離奇失蹤案！老翁泥濘農路下車後音訊全無 家屬懸賞30萬尋人

南投仁愛鄉中原部落產業道路驚傳離奇失蹤案！80歲姜姓失智老翁，1日駕車欲前往部落，不慎誤入泥濘農路受困，輪胎甚至被催到皮破仍無法脫困，深夜棄車徒步離開，從此音訊全無。至今已失蹤3天，家屬心急如焚，在臉書貼文懸賞30萬元，希望能有人提供線索。

警方調查，姜翁當日自埔里的住處開車前往仁愛鄉中原部落，卻誤走產業道路。期間，曾有村民提醒，他掉頭後仍不慎走錯岔路，開上當地種植檳榔的黃土農路，最終車輛陷入泥濘中動彈不得。現場顯示，轎車前輪胎皮已脫落，研判老翁為脫困持續催油門，輪胎摩擦揚起大量泥沙，整輛車滿是黃土，但仍無法行進。

警方指出，2日家屬發現姜翁未歸才報案，經調閱路口監視器與車內行車紀錄器，發現他1日深夜11點多，因受困太久放棄駕車，獨自徒步離去。然而中原部落周邊多為山區農路，缺乏照明，加上姜翁未帶手機，從此失聯，增添尋人困難與不確定性。