快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視畫面更完整拍下氣爆過程細節，且這已經是該社區1個月內第2次發生火警，鄰居議論紛紛。

這個屋齡27年的8樓電梯華廈型社區共有91戶，位在成功國小斜對面巷內，9月9日晚間8點半左右，臨長安街某戶8樓陽台冒出火煙，警衛和消防隊員敲門按鈴無人回應，直到雲梯車長臂從屋外靠近，才看到男屋主匆忙自浴室衝出，原來他在陽台燒金紙即進屋洗澡，幸好及早被發現沒擴大延燒。

燒金紙火警戶樓下的芳記便當大王，店面雖在長安街，廚房和後門則臨社區中庭，昨晚7點半左右發生氣爆從前側店面往外炸，後側廚房隨即起火燃燒，大火往後方中庭延燒到2樓陽台，濃煙亦擴散瀰漫社區，消防隊除了急於滅火、將傷患送醫，同時忙著疏散社區住戶。

社區管委會設在長安街騎樓的監視器，更清楚且完整拍下事故過程細節。江姓男子扛1桶瓦斯走進店門才2分鐘即發生氣爆，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛，化成無數玻璃碎片伴隨碗盤、木架、門框等雜物朝店外轟到馬路。

氣爆前有1名男客站在玻璃門外騎樓，面朝店內似在等人，旁邊還有2名店員阿姨在打掃和走動，騎樓外則有2名機車騎士停靠路邊。當時路上行人不少，1名女子幸運剛走離、另1名男子倒楣剛走進便當店前騎樓便瞬間爆炸被推倒。

隔壁店面還有1名男子站在路邊抽菸，嚇到彈跳逃離。原本對面鄰居隔街探望以為便當店內客人不多，事實上至少9大2小超過10人衝出店門逃生。1名打菜阿姨在騎樓被大量雜物覆蓋，馬路邊1名大叔也被雜物壓住，倒地至少2分鐘完全不會動。員警迅速趕抵，先救出血流滿面的阿姨扛到對街等候醫護，再救自行起身癱坐路邊大叔，隨後鏡頭漸被濃煙完全遮蔽。

消防隊昨晚初步推測，引發氣爆與燃燒的位置在後側廚房，也有人質疑是在前側營業廳配菜吧檯更換瓦斯桶時爆炸，但氣爆需要時間蓄積瓦斯達到濃度極限等諸多條件才可能炸成昨晚那種程度，目前尚無定論需待火場鑑識之後判斷。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

江姓男子扛1桶瓦斯走進芳記便當店門才2分鐘即發生氣爆，引爆原因目前尚無定論，需待火場鑑識之後判斷。記者林昭彰／翻攝
江姓男子扛1桶瓦斯走進芳記便當店門才2分鐘即發生氣爆，引爆原因目前尚無定論，需待火場鑑識之後判斷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛已經看不見。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛已經看不見。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，爆炸後10餘人倉皇逃出店外，1名打菜阿姨被壓在雜物堆底下，騎樓柱子外路邊有1個大叔倒地完全不動，大約2分鐘後才被發現。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，爆炸後10餘人倉皇逃出店外，1名打菜阿姨被壓在雜物堆底下，騎樓柱子外路邊有1個大叔倒地完全不動，大約2分鐘後才被發現。記者林昭彰／翻攝
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，今天現場仍一片狼藉，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛，化成無數玻璃碎片伴隨碗盤、木架、門框等雜物朝店外轟到馬路。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，今天現場仍一片狼藉，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛，化成無數玻璃碎片伴隨碗盤、木架、門框等雜物朝店外轟到馬路。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，後側廚房臨社區中庭隨即起火燃燒，火勢非常猛烈。圖／民眾提供
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆，後側廚房臨社區中庭隨即起火燃燒，火勢非常猛烈。圖／民眾提供
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，隔壁漢堡早餐店被濃煙燻黑無法做生意，一早動員人力清洗。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，隔壁漢堡早餐店被濃煙燻黑無法做生意，一早動員人力清洗。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，隔壁漢堡早餐店被濃煙燻黑無法做生意，一早動員人力清洗。記者林昭彰／攝影
蘆洲長安街芳記便當店昨晚發生瓦斯氣爆火警，今天現場仍一片狼藉，隔壁漢堡早餐店被濃煙燻黑無法做生意，一早動員人力清洗。記者林昭彰／攝影

氣爆 火災

延伸閱讀

影／蘆洲氣爆驚險畫面曝 警員火速救出2傷者

客人尖叫求救！蘆洲便當店氣爆7人送醫 打菜阿姨被炸飛拋出店外

現場驚悚畫面曝！7月才傳食物中毒短暫歇業 蘆洲便當店氣爆7人送醫

影／現場滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑似瓦斯氣爆 釀多人受傷

相關新聞

苗栗苑裡廢棄倉庫赫見人骨！警方比對懷疑為3年前失蹤的75歲翁

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線道路旁的一間廢棄倉庫上個月發現枯骨，疑似人類骨骸，經現場勘確認為人骨，現場並無打鬥痕跡，且遺留...

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視...

南投離奇失蹤案！老翁泥濘農路下車後音訊全無 家屬懸賞30萬尋人

南投仁愛鄉中原部落產業道路驚傳離奇失蹤案！80歲姜姓失智老翁，1日駕車欲前往部落，不慎誤入泥濘農路受困，輪胎甚至被催到皮...

中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品

桃園市政府警察局中壢分局與苗栗縣警察局通霄分局於2日下午，在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅....

失智老婦獨自外出嚇壞丈夫 楊梅警兩小時尋獲助平安返家

楊梅區一名70歲葉姓婦人昨(3)日中午趁著丈夫如廁之際獨自外出，因患有失智症而迷途不返，丈夫發現後焦急報警...

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家

5歲女童清晨迷途路邊哭泣 平鎮警方耐心尋找助返家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。