影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

新北市蘆洲長安街芳記便當店昨晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，事隔一夜現場仍然滿目瘡痍，後來又有一段監視畫面更完整拍下氣爆過程細節，且這已經是該社區1個月內第2次發生火警，鄰居議論紛紛。

這個屋齡27年的8樓電梯華廈型社區共有91戶，位在成功國小斜對面巷內，9月9日晚間8點半左右，臨長安街某戶8樓陽台冒出火煙，警衛和消防隊員敲門按鈴無人回應，直到雲梯車長臂從屋外靠近，才看到男屋主匆忙自浴室衝出，原來他在陽台燒金紙即進屋洗澡，幸好及早被發現沒擴大延燒。

燒金紙火警戶樓下的芳記便當大王，店面雖在長安街，廚房和後門則臨社區中庭，昨晚7點半左右發生氣爆從前側店面往外炸，後側廚房隨即起火燃燒，大火往後方中庭延燒到2樓陽台，濃煙亦擴散瀰漫社區，消防隊除了急於滅火、將傷患送醫，同時忙著疏散社區住戶。

社區管委會設在長安街騎樓的監視器，更清楚且完整拍下事故過程細節。江姓男子扛1桶瓦斯走進店門才2分鐘即發生氣爆，原本橫跨整個店面大片強化玻璃落地門完全炸爛，化成無數玻璃碎片伴隨碗盤、木架、門框等雜物朝店外轟到馬路。

氣爆前有1名男客站在玻璃門外騎樓，面朝店內似在等人，旁邊還有2名店員阿姨在打掃和走動，騎樓外則有2名機車騎士停靠路邊。當時路上行人不少，1名女子幸運剛走離、另1名男子倒楣剛走進便當店前騎樓便瞬間爆炸被推倒。

隔壁店面還有1名男子站在路邊抽菸，嚇到彈跳逃離。原本對面鄰居隔街探望以為便當店內客人不多，事實上至少9大2小超過10人衝出店門逃生。1名打菜阿姨在騎樓被大量雜物覆蓋，馬路邊1名大叔也被雜物壓住，倒地至少2分鐘完全不會動。員警迅速趕抵，先救出血流滿面的阿姨扛到對街等候醫護，再救自行起身癱坐路邊大叔，隨後鏡頭漸被濃煙完全遮蔽。

消防隊昨晚初步推測，引發氣爆與燃燒的位置在後側廚房，也有人質疑是在前側營業廳配菜吧檯更換瓦斯桶時爆炸，但氣爆需要時間蓄積瓦斯達到濃度極限等諸多條件才可能炸成昨晚那種程度，目前尚無定論需待火場鑑識之後判斷。