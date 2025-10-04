失智老婦獨自外出嚇壞丈夫 楊梅警兩小時尋獲助平安返家

警方積極調閱監視器並分頭搜尋，於兩小時後順利尋獲。圖：警方提供

楊梅區一名70歲葉姓婦人昨(3)日中午趁著丈夫如廁之際獨自外出，因患有失智症而迷途不返，丈夫發現後焦急報警。所幸警方積極調閱監視器並分頭搜尋，於兩小時後順利尋獲，讓這場驚魂記平安落幕。

楊梅分局楊梅派出所於3日12時許接獲報案，副所長林彥志與警員顧晉瑋、黃建凱立即展開協尋。員警透過監視畫面逐一比對婦人行蹤，經過兩小時努力不懈下，終於在環東路一處店家前找到葉婦，並確認身體狀況無虞，隨即護送返家。葉婦丈夫見妻子安然無恙，終於放下心中大石，對警方表達萬分感謝。

葉婦丈夫見妻子安然無恙，終於放下心中大石，對警方表達萬分感謝。

警方提醒，家中若有失智或行動不便長者，家屬應隨時留意動向，並可於衣物或配件留下姓名與聯絡方式，以利走失時能及早通知家屬。

