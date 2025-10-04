小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有的假粉絲專業經報案後已撤除，屏東市長周佳琪及潮州鎮公所主秘王建元，都呼籲民眾不要上當受騙。

屏東市公所最近發現有不肖人士以假的「屏東市公所」臉書粉絲專頁散布虛假訊息，宣稱有免費研習課程，並引導民眾點擊Line連結加入自稱「陳志工」的帳號，進而以話術誘導詢問個人資料，或進行金錢交易。

周佳琪表示，這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」假象，使人誤以為是市公所官方活動。她提醒，官方舉辦的課程與活動均會透過官網、官方臉書粉絲專頁或正式新聞稿對外發布，不會要求加入私人Line帳號或提供個人資料。

市公所也提醒，不要點擊可疑連結，以免被盜取資訊；也不要提供任何個人帳戶、切勿聽信歹徒指示操作ATM；若接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

另外之前潮州鎮公所也出現假的粉絲專業，除了發布假訊息外，同樣誘導民眾加入Line群組。王建元表示，報警後假粉絲專業已撤除，據了解，這應該是個集團在操作，屏東縣已傳出多個鄉鎮市受害，民眾要多加注意，不要隨意加入Line群組。

「屏東市公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／市公所提供
「屏東市公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／市公所提供
之前「潮州鎮公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／鎮公所提供
之前「潮州鎮公所」出現假的臉書粉絲專頁。圖／鎮公所提供

