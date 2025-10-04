小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組
最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有的假粉絲專業經報案後已撤除，屏東市長周佳琪及潮州鎮公所主秘王建元，都呼籲民眾不要上當受騙。
屏東市公所最近發現有不肖人士以假的「屏東市公所」臉書粉絲專頁散布虛假訊息，宣稱有免費研習課程，並引導民眾點擊Line連結加入自稱「陳志工」的帳號，進而以話術誘導詢問個人資料，或進行金錢交易。
周佳琪表示，這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」假象，使人誤以為是市公所官方活動。她提醒，官方舉辦的課程與活動均會透過官網、官方臉書粉絲專頁或正式新聞稿對外發布，不會要求加入私人Line帳號或提供個人資料。
市公所也提醒，不要點擊可疑連結，以免被盜取資訊；也不要提供任何個人帳戶、切勿聽信歹徒指示操作ATM；若接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。
另外之前潮州鎮公所也出現假的粉絲專業，除了發布假訊息外，同樣誘導民眾加入Line群組。王建元表示，報警後假粉絲專業已撤除，據了解，這應該是個集團在操作，屏東縣已傳出多個鄉鎮市受害，民眾要多加注意，不要隨意加入Line群組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言