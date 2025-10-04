台南左鎮汽機車碰撞...車卡邊坡2人受困 1騎士倒地昏迷

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市1輛轎車與1輛機車上午行經左鎮區二寮里二寮聚落道路時不明原因碰撞，轎車衝撞電線桿嚴重變形衝下邊坡、兩人受困車內受傷，17歲男性機車騎士路旁倒地昏迷。消防人員使用繩索救援協助車內傷者脫困，3人送醫。肇事原因警方調查中。

台南市消防局上午08點43分左鎮消防分隊車組到達現場。回報轎車撞電線桿有3名傷者，車內2人受困意識清醒、1名機車騎士倒在路旁昏迷，卡在邊坡的轎車嚴重變形，先做車輛固定在破壞搶救將傷者脫困。

消防局表示，這次任務消防局總共出動出動9車23人，先做受困車輛固定，再破壞車體搶救將傷者脫困。傷者17歲騎士重傷送成大醫院，受困車內兩名20多歲意識清醒分別送衛福部台南醫院新化分院、成大醫院治療。

台南左鎮轎車撞電線桿卡邊坡兩人受困。圖／讀者提供
台南左鎮轎車撞電線桿卡邊坡兩人受困。圖／讀者提供
台南左鎮轎車撞電線桿卡邊坡兩人受困。圖／讀者提供
台南左鎮轎車撞電線桿卡邊坡兩人受困。圖／讀者提供

成大醫院 台南

相關新聞

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

影／騎士墜落近百公尺龍崎山谷...命大還呼救 消防搶救路人圍觀

台南市一名男性機車騎士清晨經過龍崎區崎頂里嶺頂路段時，不明原因衝出路邊護欄跌落70多公尺深山谷，命大疑因眾多樹枝緩衝沒重...

影／新店姊弟動刀當場濺血 口角起因竟是為了這事

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮

越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見巡邏員警靠近時加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒，棄車逃進窄巷，邊跑...

娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮

台南市北區近日接獲2業者報案，娃娃機台內限量公仔遭竊，其中一間損失高達22萬元。市警五分局公園派出所獲案後透過監視器發現...

