台南左鎮汽機車碰撞...車卡邊坡2人受困 1騎士倒地昏迷
台南市1輛轎車與1輛機車上午行經左鎮區二寮里二寮聚落道路時不明原因碰撞，轎車衝撞電線桿嚴重變形衝下邊坡、兩人受困車內受傷，17歲男性機車騎士路旁倒地昏迷。消防人員使用繩索救援協助車內傷者脫困，3人送醫。肇事原因警方調查中。
台南市消防局上午08點43分左鎮消防分隊車組到達現場。回報轎車撞電線桿有3名傷者，車內2人受困意識清醒、1名機車騎士倒在路旁昏迷，卡在邊坡的轎車嚴重變形，先做車輛固定在破壞搶救將傷者脫困。
消防局表示，這次任務消防局總共出動出動9車23人，先做受困車輛固定，再破壞車體搶救將傷者脫困。傷者17歲騎士重傷送成大醫院，受困車內兩名20多歲意識清醒分別送衛福部台南醫院新化分院、成大醫院治療。
