影／新店姊弟動刀當場濺血 口角起因竟是為了這事

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因，經初步了解，竟是為了繳納交通違規罰單起口角。

新北市新店區錦秀路11巷內1處民宅，今天上午8時許，發生流血事件，31歲阮姓男子不知何故與38歲阮姓姊姊發生口角爭吵，阮弟一時情緒失控，涉嫌持水果刀劃傷姊姊頸部，2人爭搶刀子過程中，阮弟左手也遭利刃傷。

據了解，姊弟2人爭執原因，竟因交通違規罰單問題，母親告知兒子要趕緊去繳款，母子先起口角紛爭，阮姊見狀上前勸阻不成，才引發後續狀況。

受傷的姊弟2人均由救護車送往新店耕莘醫院急救，均暫無生命危險，至於事件發生確切原因，有待警方進一步調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線