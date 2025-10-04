聽新聞
新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫
新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因現由警方調查釐清中。
新北市新店區錦秀路11巷內1處民宅今天上午8時許發生流血事件，31歲阮姓男子不知何故與38歲阮姓姊姊發生口角爭吵，阮弟一時情緒失控，涉嫌持水果刀劃傷姊姊頸部，2人爭搶刀子過程中，阮弟左手也遭利刃傷。
受傷的姊弟2人均由救護車送往新店耕莘醫院急救，均暫無生命危險，至於事件發生確切原因，有待警方進一步調查釐清。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
