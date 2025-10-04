快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因現由警方調查釐清中。

新北市新店區錦秀路11巷內1處民宅今天上午8時許發生流血事件，31歲阮姓男子不知何故與38歲阮姓姊姊發生口角爭吵，阮弟一時情緒失控，涉嫌持水果刀劃傷姊姊頸部，2人爭搶刀子過程中，阮弟左手也遭利刃傷。

受傷的姊弟2人均由救護車送往新店耕莘醫院急救，均暫無生命危險，至於事件發生確切原因，有待警方進一步調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己也受傷，2人都送醫但無生命危險。圖／聯合報系資料照（非本案）
新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己也受傷，2人都送醫但無生命危險。圖／聯合報系資料照（非本案）
新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己也受傷，2人都送醫但無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己也受傷，2人都送醫但無生命危險。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

新北女孩日走讀淡水 女學生體驗當京劇演員

影／現場滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑似瓦斯氣爆 釀多人受傷

失智守護站被指轉介率不彰 新北：已簡化流程

企業回饋捐三萬 助新北淡水竹圍國小足球隊比賽經費

相關新聞

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

影／騎士墜落近百公尺龍崎山谷...命大還呼救 消防搶救路人圍觀

台南市一名男性機車騎士清晨經過龍崎區崎頂里嶺頂路段時，不明原因衝出路邊護欄跌落70多公尺深山谷，命大疑因眾多樹枝緩衝沒重...

影／新店姊弟動刀當場濺血 口角起因竟是為了這事

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有...

台南左鎮汽機車碰撞...車卡邊坡2人受困 1騎士倒地昏迷

台南市1輛轎車與1輛機車上午行經左鎮區二寮里二寮聚落道路時不明原因碰撞，轎車衝撞電線桿嚴重變形衝下邊坡、兩人受困車內受傷...

影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮

越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見巡邏員警靠近時加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒，棄車逃進窄巷，邊跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。