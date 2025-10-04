快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見巡邏員警靠近時加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒，棄車逃進窄巷，邊跑邊將拖鞋踢掉、丟掉安全帽，逃了約2分鐘仍被警方追上就逮，後被查出是逃逸5年移工及竊盜通緝犯。

楠梓警分局後勁派出所員警前天上午11時許，巡邏途徑後勁中街時，發現越南籍伍姓男子（40歲）神色慌張，警方欲靠近盤查時，伍男隨即騎車逃逸，鑽進巷弄，後因急煞車摔車，棄車逃逸。

伍男眼見警方在後緊追，逃進約1.5公尺窄巷時，甩掉腳上拖鞋，丟掉頭上安全帽，以利逃跑，沒想到，逃了近2分鐘，躲進騎樓下還是被緊追不捨的警方逮捕。

警方清查伍男身分，發現伍男是已失聯長達5年的越南籍移工，還有竊盜通緝身分，當場將他上銬逮捕，警訊後解送雲林地檢署歸案。

越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，摔倒後棄車逃進窄巷仍被警追上逮捕。記者石秀華／翻攝
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，摔倒後棄車逃進窄巷仍被警追上逮捕。記者石秀華／翻攝
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，摔倒後棄車逃進窄巷。記者石秀華／翻攝
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，摔倒後棄車逃進窄巷。記者石秀華／翻攝
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒。記者石秀華／翻攝
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見警加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒。記者石秀華／翻攝

移工 越南 通緝

延伸閱讀

美利達：移工免付仲介費

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

影／天雨路滑花蓮警車自撞分隔島 詐欺通緝犯送醫傷重不治

相關新聞

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

影／騎士墜落近百公尺龍崎山谷...命大還呼救 消防搶救路人圍觀

台南市一名男性機車騎士清晨經過龍崎區崎頂里嶺頂路段時，不明原因衝出路邊護欄跌落70多公尺深山谷，命大疑因眾多樹枝緩衝沒重...

影／新店姊弟動刀當場濺血 口角起因竟是為了這事

新北市新店區1對姊弟今早疑口角起爭執，弟持水果刀劃傷姊頸部，自己手臂也受傷，2人都送醫，但無生命危險。至於2人起爭執原因...

小心！臉書出現屏縣假公所粉絲專頁 免費研習課程誘導加Line群組

最近屏東縣不少鄉鎮市出現假的公所臉書粉絲專頁，除了散布虛假訊息，也引導民眾點擊Line連結，包括屏東市及潮州鎮等，目前有...

台南左鎮汽機車碰撞...車卡邊坡2人受困 1騎士倒地昏迷

台南市1輛轎車與1輛機車上午行經左鎮區二寮里二寮聚落道路時不明原因碰撞，轎車衝撞電線桿嚴重變形衝下邊坡、兩人受困車內受傷...

影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮

越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見巡邏員警靠近時加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒，棄車逃進窄巷，邊跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。