影／通緝犯見警狂逃「犁田」畫面曝 沿路踢掉拖鞋、安全帽仍被逮
越南籍伍姓移工前天上午11時許騎機車行經高市後勁中街，見巡邏員警靠近時加速騎車逃逸，鑽進巷弄不慎摔倒，棄車逃進窄巷，邊跑邊將拖鞋踢掉、丟掉安全帽，逃了約2分鐘仍被警方追上就逮，後被查出是逃逸5年移工及竊盜通緝犯。
楠梓警分局後勁派出所員警前天上午11時許，巡邏途徑後勁中街時，發現越南籍伍姓男子（40歲）神色慌張，警方欲靠近盤查時，伍男隨即騎車逃逸，鑽進巷弄，後因急煞車摔車，棄車逃逸。
伍男眼見警方在後緊追，逃進約1.5公尺窄巷時，甩掉腳上拖鞋，丟掉頭上安全帽，以利逃跑，沒想到，逃了近2分鐘，躲進騎樓下還是被緊追不捨的警方逮捕。
警方清查伍男身分，發現伍男是已失聯長達5年的越南籍移工，還有竊盜通緝身分，當場將他上銬逮捕，警訊後解送雲林地檢署歸案。
