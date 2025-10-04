快訊

娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區近日接獲2業者報案，娃娃機台內限量公仔遭竊，其中一間損失高達22萬元。市警五分局公園派出所獲案後透過監視器發現，竊賊自備大袋子將機台內泡泡瑪特等公仔搜刮入袋，經比對其身形、車型等鎖定35歲施姓男子，昨晚通知他到案說明後，依涉竊盜罪嫌送辦。

公園派出所本月初先接獲陳姓女店主報案，表示店內公仔遭竊，損失約2900元，隨後又接獲蔡姓男子報案，指娃娃機店遭人竊取泡泡瑪特、航海王等限量公仔，損失高達22萬元。

警方調查，這兩起案件發生時間接近、手法相似，懷疑為同一人所為。經員警調閱監視器發現，嫌犯有備而來，行竊時還攜帶大袋子，將竊取的商品裝入袋中帶走，行徑惡劣，業者見狀大為光火。

警方掌握其所騎乘騎車與活動軌跡，並比對身形、車型等線索後鎖定施男，循線追查後昨晚通知他到案說明，警詢後依涉竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

員警調閱監視器發現，嫌犯有備而來，行竊時還攜帶大袋子，將竊取的商品裝入袋中帶走，業者見狀大為光火。圖／讀者提供
警方掌握其所騎乘騎車與活動軌跡，並比對身形、車型等線索後鎖定施男，循線追查後昨晚通知他到案說明。圖／讀者提供

泡泡瑪特 娃娃機 監視器 偷竊

相關新聞

影／騎士墜落近百公尺龍崎山谷...命大還呼救 消防搶救路人圍觀

台南市一名男性機車騎士清晨經過龍崎區崎頂里嶺頂路段時，不明原因衝出路邊護欄跌落70多公尺深山谷，命大疑因眾多樹枝緩衝沒重...

娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮

台南市北區近日接獲2業者報案，娃娃機台內限量公仔遭竊，其中一間損失高達22萬元。市警五分局公園派出所獲案後透過監視器發現...

台南南區資源回收站深夜大火 2輛貨車上雜物也在燒

台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救，抵達現場後，經清查並...

精舍殺人案翻版…男骨瘦嶙峋疑凌虐致死 心靈顧問羈押畫面曝

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦...

骨瘦如柴一身傷 30歲男疑遭療癒學院虐死

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現沒有呼吸心跳，送醫不治，警方發現死者身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦...

查扣豬大腸 農業部澄清：非來自病死豬

農業部畜牧司長李宜謙澄清，遭檢調查扣的豬大腸並非來自病死豬，主要是因廠商違規使用雙氧水漂白處理，才被衛生單位和檢警聯手查...

