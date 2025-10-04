娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮

台南市北區近日接獲2業者報案，娃娃機台內限量公仔遭竊，其中一間損失高達22萬元。市警五分局公園派出所獲案後透過監視器發現，竊賊自備大袋子將機台內泡泡瑪特等公仔搜刮入袋，經比對其身形、車型等鎖定35歲施姓男子，昨晚通知他到案說明後，依涉竊盜罪嫌送辦。

公園派出所本月初先接獲陳姓女店主報案，表示店內公仔遭竊，損失約2900元，隨後又接獲蔡姓男子報案，指娃娃機店遭人竊取泡泡瑪特、航海王等限量公仔，損失高達22萬元。

警方調查，這兩起案件發生時間接近、手法相似，懷疑為同一人所為。經員警調閱監視器發現，嫌犯有備而來，行竊時還攜帶大袋子，將竊取的商品裝入袋中帶走，行徑惡劣，業者見狀大為光火。