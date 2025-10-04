聽新聞
0:00 / 0:00
娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮
台南市北區近日接獲2業者報案，娃娃機台內限量公仔遭竊，其中一間損失高達22萬元。市警五分局公園派出所獲案後透過監視器發現，竊賊自備大袋子將機台內泡泡瑪特等公仔搜刮入袋，經比對其身形、車型等鎖定35歲施姓男子，昨晚通知他到案說明後，依涉竊盜罪嫌送辦。
公園派出所本月初先接獲陳姓女店主報案，表示店內公仔遭竊，損失約2900元，隨後又接獲蔡姓男子報案，指娃娃機店遭人竊取泡泡瑪特、航海王等限量公仔，損失高達22萬元。
警方調查，這兩起案件發生時間接近、手法相似，懷疑為同一人所為。經員警調閱監視器發現，嫌犯有備而來，行竊時還攜帶大袋子，將竊取的商品裝入袋中帶走，行徑惡劣，業者見狀大為光火。
警方掌握其所騎乘騎車與活動軌跡，並比對身形、車型等線索後鎖定施男，循線追查後昨晚通知他到案說明，警詢後依涉竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言