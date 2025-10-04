快訊

影／騎士墜落近百公尺龍崎山谷...命大還呼救 消防搶救路人圍觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市一名男性機車騎士清晨經過龍崎區崎頂里嶺頂路段時，不明原因衝出路邊護欄跌落70多公尺深山谷，命大疑因眾多樹枝緩衝沒重大外傷還能呼救路人打119報案，10名消防員前往搶救，花了兩個小時將人救出，傷者意識清楚只說「脖子會痛」，上午8點左右將人抬上路面送成大醫院治療中。

警方表示，龍崎山區道路彎曲起伏，路況不熟或者車速過快經常發生車禍。尤其當地清晨會有許多民眾外出也有許多外地人前來健行運動，呼籲駕駛人千萬不要超速、專心駕駛。

台南市消防局表示，接獲報案龍崎當地消防員10分鐘後到達現場，發現人在山谷深處沒有能力搶救，消防局出動6車10人與特搜人員前往，回報現場一男機車騎士，因不明原因跌落山谷，目視可見位置，呼喊對方有動作回應，因為山谷很深距離遙遠，大橋特殊隊人員架設繩索下到山谷救援。

台南騎士墜落近百公尺山谷命大沒死還呼救，消防搶救，路人圍觀。圖／讀者提供
車禍

