台南南區資源回收站深夜大火 2輛貨車上雜物也在燒

台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救，抵達現場後，經清查並無人員在場，現場戶外雜物及2輛貨車車斗內雜物起火，其中不乏易燃物，火勢一發不可收拾，前後調派3梯次人車才將火勢撲滅。

消防局於12時24分許接獲民眾通報，一度誤以為火場是瓦斯公司，直至抵達現場，消防人員才確認是環保資源回收站的1樓鐵皮建物起火，明火已從建物竄出，旋即通報支援，經清查後，並無人員在場。

消防局共該出動20車、消防、義消及役男共79人，戶外雜物火勢於12時55分撲滅，2輛貨車車斗內則有雜物悶燒，也花了好一番功夫出水撲滅殘火。同時通知業者到場，了解現場狀況。