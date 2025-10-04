快訊

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

盛夏式中秋…全台各地紅通通！ 大台北「直飆36度」非常熱

另一種出腳！高中生搭公車「善意一腳」助卡住長者輪椅…暖舉感動4萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

台南南區資源回收站深夜大火 2輛貨車上雜物也在燒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救，抵達現場後，經清查並無人員在場，現場戶外雜物及2輛貨車車斗內雜物起火，其中不乏易燃物，火勢一發不可收拾，前後調派3梯次人車才將火勢撲滅。

消防局於12時24分許接獲民眾通報，一度誤以為火場是瓦斯公司，直至抵達現場，消防人員才確認是環保資源回收站的1樓鐵皮建物起火，明火已從建物竄出，旋即通報支援，經清查後，並無人員在場。

消防局共該出動20車、消防、義消及役男共79人，戶外雜物火勢於12時55分撲滅，2輛貨車車斗內則有雜物悶燒，也花了好一番功夫出水撲滅殘火。同時通知業者到場，了解現場狀況。

據調查，現場燃燒面積約20平方公尺，業者表示，無財損、不需火調，轄區消防人員則施以防火宣導。

台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救。圖／讀者提供
台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救。圖／讀者提供
現場2輛貨車車斗內則有雜物悶燒，消防人員也花了好一番功夫才撲滅殘火。圖／讀者提供
現場2輛貨車車斗內則有雜物悶燒，消防人員也花了好一番功夫才撲滅殘火。圖／讀者提供

資源回收 火災 台南

延伸閱讀

加強古坑草嶺潭堰塞湖防護 雲林縣府邀中央召開防災應變會議

雲林海拔最高的草嶺消防小隊 今升格為分隊強化護山救災

救護車出口停滿等紅燈車輛 北市消：與拆圓環無關

中秋連假當心！高雄爆竹「宵禁」 深夜放煙火恐挨罰

相關新聞

台南南區資源回收站深夜大火 2輛貨車上雜物也在燒

台南市南區永成路二段一環保資源回收站昨深夜傳出大火，火勢燃燒猛烈，消防局據報後出動大批人車前往灌救，抵達現場後，經清查並...

精舍殺人案翻版…男骨瘦嶙峋疑凌虐致死 心靈顧問羈押畫面曝

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦...

骨瘦如柴一身傷 30歲男疑遭療癒學院虐死

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現沒有呼吸心跳，送醫不治，警方發現死者身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦...

查扣豬大腸 農業部澄清：非來自病死豬

農業部畜牧司長李宜謙澄清，遭檢調查扣的豬大腸並非來自病死豬，主要是因廠商違規使用雙氧水漂白處理，才被衛生單位和檢警聯手查...

工業用雙氧水浸泡…屏東2公噸黑心豬大腸流入市面

中秋將近，調查局獲報指出，屏東一處屠宰場內的「百威食品公司」，涉以工業用雙氧水浸泡病變的豬大腸進行漂白，增加劣質大腸賣相...

拿工業級雙氧水漂白！屏東廠商涉賣病變豬大腸 負責人50萬元交保

台灣屏東地方檢察署偵辦某廠商涉將病變豬大腸浸泡在工業級雙氧水漂白販售，1日搜索並訊問負責人及員工共4人，分別諭知新台幣8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。