精舍殺人案翻版…男骨瘦嶙峋疑凌虐致死 心靈顧問羈押畫面曝

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦如柴，研判遭凌虐施暴，拘提逮捕學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅共4人，台北地檢署複訊後，認為王女等4人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見，法院裁定林承毅羈押，另3人今天再開庭。

據林承毅供稱，死者生前有積欠學院團體款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有江姓男子曾經被死者勸說入會，後來因沒錢繳交課程費用，最後沒有成為會員，學院團體因而指責「業績不好」，研判凌虐動機與績效不佳有關；林承毅今天凌晨被法警押解上囚車，身材瘦小的他，上車前還轉頭望向囚車道一眼，畫面也曝光。

檢方調查，林男（30歲）去年底加入學院成為療癒師，為了「療癒」需求，跟王禹婕、王劭丞、吳宗儒、林承毅同居住在學院內。上月29日，林男在學院內突然沒有呼吸心跳，救護人員獲報到場後，發現林男骨瘦嶙峋，且背部脊椎處有不明瘀傷，通報轄區中山警分局處理，警方把王禹婕等4人帶回，林男隔日不治身亡。

由於此案與去年發生的精舍殺人案類似，鑑識人員回到現場對學院蒐證，查扣監視器主機等證物，清查竟無錄影畫面，懷疑可能遭人刻意刪除，送刑事局還原鑑定。王禹婕到案後供，死者是在做「療程」，若順利突破關卡，就能上升到另一個層次，還強調「「他沒有死。」