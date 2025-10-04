骨瘦如柴一身傷 30歲男疑遭療癒學院虐死

知名藝識流國際身心靈療癒學院爆出凌虐致死案，警方拘提創辦人王禹婕（左一）、營運長王劭丞（左三）、執行長吳宗儒（右二）到案。記者翁至成／翻攝

知名藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現沒有呼吸心跳，送醫不治，警方發現死者身上有不明瘀傷，且近乎骨瘦如柴，研判內情不單純，前天持拘票逮捕學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅四人，台北地檢署昨訊後依傷害致死等罪聲押禁見王女四人，法院裁定林承毅羈押。

檢警調查，卅歲林男過去曾任保險業務員，去年底加入學院成為療癒師，為了「療癒」需要，跟王禹婕、王劭丞、吳宗儒、林承毅一同居住在學院內。林男疑因招募會員、購買課程績效不佳，遭眾人囚禁凌虐致死。

林男上月廿九日在學院內突然沒有呼吸心跳，救護人員到場發現林男異常瘦弱、近乎骨瘦如柴，且背部脊椎處有不明瘀傷，通報警方處理，警方把王禹婕等四人帶回，林男隔日凌晨不治身亡。

鑑識人員回到現場對學院蒐證，查扣監視器主機等證物，清查無錄影畫面，懷疑可能遭人刻意刪除，已送刑事局還原鑑定。

檢方相驗後，懷疑死者生前遭毆打虐待、餓死，鑑識手機資料後及詢問其他證人發現，林承毅聲稱林男生前有積欠學院數十萬元，且「拉學員入會」不利，曾發生江姓學員沒錢繳費退會，懷疑因此遭毆打致死，指揮中山警分局搜索拘提王禹婕四人。

王禹婕等人偵訊時態度避重就輕，供稱死者是在做「療程」，若順利突破關卡，就能上升到另一個層次，對於林男死訊則說，「他沒有死，是軀體是到另一個世界修行」。

據調查，王禹婕等人施作的「療癒」，是以徒手或器具拍打方式進行，看被療癒者哪裡疼痛，療癒師就會用手大力拍打該處，另外，還會需要磕頭進行「五體投地大禮拜」，手法類似暢銷書作家王薀涉及的精舍殺人案。

王禹婕畢業於高雄醫學大學，卻棄醫創業，創辦藝識流國際身心靈療癒學院，曾獲馬來西亞第六屆「世界傑出名人榜」，沒想到從醫界與心理諮詢轉為心靈導師的王女，如今涉及凌虐致死遭檢警列被告調查。