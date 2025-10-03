快訊

拿工業級雙氧水漂白！屏東廠商涉賣病變豬大腸 負責人50萬元交保

中央社／ 屏東縣3日電

台灣屏東地方檢察署偵辦某廠商涉將病變大腸浸泡在工業級雙氧水漂白販售，1日搜索並訊問負責人及員工共4人，分別諭知新台幣8萬元到50萬元交保，其中負責人以50萬元交保。

屏檢今天發布新聞稿表示，負責人與員工涉嫌將部分已病變的豬大腸，浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售給不知情的其他廠商，謀取不法利益，危害國民健康，違反食品安全衛生管理法及中華民國刑法詐欺等案件。

屏檢說，1日依法搜索，查扣浸泡漂白所用相關工具，經訊問員工與負責人等共4人後，分別諭知8萬元到50萬元不等交保，將持續追查已售出流向與數量，追究違法者責任。

屏東縣政府衛生局已前往貼封條並說明，依食安法規定命業者暫停作業及停止販售，並全力配合檢調偵辦。

屏東縣一家屠宰場駐廠的某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售，屏檢搜索偵辦，屏東衛生局3日前往貼封條，命業者暫停作業及停止販售。圖／中央社（民眾提供）
屏東縣一家屠宰場駐廠的某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售，屏檢搜索偵辦，屏東衛生局3日前往貼封條，命業者暫停作業及停止販售。圖／中央社（民眾提供）

