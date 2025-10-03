北市男疑遭宗教團體控制送醫亡 創辦人否認施暴：修行「突破關卡」

台北市中山區驚傳命案，一名30歲林姓男子疑遭心靈療癒團體「藝識流」控制飲食與施暴，被發現時已骨瘦如柴、全身多處皮肉傷，送醫搶救不治，警方報請檢察官指揮偵辦，昨天拘提團體創辦人黃姓女子等4人到案，黃女辯稱沒有施暴，是在「突破關卡」、「幫助死者上升到另一個層次」，警詢後被依殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌送辦。檢方訊後聲押4人。

警方調查，林男於2024年底加入名為「藝識流」的心靈療癒協會，平日與多名學員在北市中山區堤頂大道一處大樓內修行，9月29日林男在據點內突然陷入昏迷，同行成員報案後，警消趕抵現場發現他已無呼吸心跳，立即送醫搶救，最終仍不治。

林男被發現時「骨瘦如柴、形同皮包骨」，全身佈滿不明皮肉傷，據悉，案發當時40歲王姓女創辦人及3名核心成員正帶領林男進行密宗修行儀式「大禮拜突破關卡」，警方懷疑該儀式可能涉及體能極限操練甚至虐待行為。

警方鞏固事證，2日下午4點多前往據點拘提王姓女創辦人、37歲吳姓執行長、33歲王姓營運長及38歲林姓療癒顧問等4人，4人辯稱是協助林男進行修行，「他今天若突破關卡，就可以升到另一個層次」，否認有施暴或剝奪飲食情事，但警方認為供詞避重就輕，警詢後依殺人、妨害自由等罪嫌移送法辦。