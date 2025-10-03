北市傳隨機攻擊女學生？警澄清「沒有掐脖子」：將釐清身分通知到案

苗栗縣昨天才發生隨機傷害學生案件，孰料台北市有家長在Line群組稱，士林國中附近昨天有一名男子伸手掐住女學生脖子出言辱罵，經路人制止才鬆手離開，消息經眾人發酵人心惶惶。對此，士林警分局表示，經調閱監視器畫面沒有掐脖子等攻擊情事，但確實有一名男子下公車後跟女同學擦撞後辱罵，雖無人報案，但將循線釐清雙方身分通知到案說明。

警方表示，有民眾在臉書Po文稱士林國中有學生遭攻擊案，文林派出所清查昨天至今都未接獲民眾報案有攻擊情事，經今天中午12點半與校方聯繫，校方表示接獲周邊鄰居反應，士林國中外有一名中年男子隨機衝撞女學生，並扣住學生辱罵，後續對方唸完就離開。

為了確保轄內安全，警方調閱比對監視器畫面，是一名男子與2名女學生發生走路期間碰撞情事，惟根據監視器畫面，都沒有攻擊學生具體事證，將再查訪周邊店家，深入釐清，並與校方積極合作維護學童安全。

據了解，該名男子當時剛下公車，在路上與2名女國中生不經意發生擦撞，男子確實回頭辱罵但並未駐足，男子沒有動手就逕自離去。