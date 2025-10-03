2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

屏東某屠宰場駐場食品公司涉嫌以工業用雙氧水，漂白變質豬大腸後出售，至少有2公噸流入市面，檢調搜索偵辦後，楊姓負責人被依違反食安法50萬元交保候傳。屏東地檢署表示，目前仍持續偵辦中；屏東縣衛生局表示，已命業者暫停作業及停止販售。

檢方調查，該食品公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白發炎跟病變的豬大腸後販售給下游廠商。屏東地檢署1日指揮調查局高雄市調查處發動搜索及約談，現場查獲雙氧水空桶跟數百斤等待處理的豬大腸。

檢方依銷貨紀錄發現該變質豬大腸已銷往全台，至少有2噸流入市面。檢方訊後諭令楊姓負責人依違反食品安全衛生管理法，以50萬元交保候傳，目前全案仍持續偵辦中。

屏東縣衛生局表示，已依食安法規定，命業者暫停作業及停止販售；依刑事法優先原則，本案目前由檢調單位偵查中，衛生局將全力配合辦理。