快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東某屠宰場駐場食品公司涉嫌以工業用雙氧水，漂白變質大腸後出售，至少有2公噸流入市面，檢調搜索偵辦後，楊姓負責人被依違反食安法50萬元交保候傳。屏東地檢署表示，目前仍持續偵辦中；屏東縣衛生局表示，已命業者暫停作業及停止販售。

檢方調查，該食品公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白發炎跟病變的豬大腸後販售給下游廠商。屏東地檢署1日指揮調查局高雄市調查處發動搜索及約談，現場查獲雙氧水空桶跟數百斤等待處理的豬大腸。

檢方依銷貨紀錄發現該變質豬大腸已銷往全台，至少有2噸流入市面。檢方訊後諭令楊姓負責人依違反食品安全衛生管理法，以50萬元交保候傳，目前全案仍持續偵辦中。

屏東縣衛生局表示，已依食安法規定，命業者暫停作業及停止販售；依刑事法優先原則，本案目前由檢調單位偵查中，衛生局將全力配合辦理。

屏東某屠宰場駐場食品公司涉嫌以工業用雙氧水，漂白變質豬大腸後出售，至少有2公噸流入市面。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
屏東某屠宰場駐場食品公司涉嫌以工業用雙氧水，漂白變質豬大腸後出售，至少有2公噸流入市面。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
屏東地檢署。圖／本報系資料照
屏東地檢署。圖／本報系資料照

屏東縣 食安

延伸閱讀

博大9月營收攀兩年高點

信邦9月合併營收月增7.7%

影／貢寮台2線大量石粉散落如「下雪」 駕駛未停車被送公共危險

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

相關新聞

2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

屏東某屠宰場駐場食品公司涉嫌以工業用雙氧水，漂白變質豬大腸後出售，至少有2公噸流入市面，檢調搜索偵辦後，楊姓負責人被依違...

北市傳隨機攻擊女學生？警澄清「沒有掐脖子」：將釐清身分通知到案

苗栗縣昨天才發生隨機傷害學生案件，孰料台北市有家長在Line群組稱，士林國中附近昨天有一名男子伸手掐住女學生脖子出言辱罵...

男子闖台鐵軌道遭自強號撞擊亡 新營後壁間單線通行

台鐵再傳事故，今天下午3時16分有一名男子不明原因闖入軌道，遭121次自強號列車撞擊，男子當場死亡，目前後壁新營間採單線...

影／空拍畫面烈焰衝天！基隆漁船大火7人跳海逃生 船員驚悚憶事發狀況

基隆籍漁船「金漁滿漁船」，今天上午發生火燒船意外，當時船上張姓船長及6名印尼籍漁工發現火勢猛烈，船體陷入火海，7人緊急跳...

工業用雙氧水浸泡病死豬大腸 調查局逮黑心食品業者

中秋佳節將至，調查局獲報指出，台灣農畜產公司屏東欣樂屠宰場內，駐廠廠商「百威食品」公司以工業用雙氧水浸泡發炎、病變之豬隻...

影／虧大了！情侶吵架道路上演「情人戰車」 2車追撞雙雙掛彩

雲林縣斗六市一對情侶疑因爭吵，分別開車在路上追逐，上演追逐戰，還像警匪片般碰撞，驚險萬分，最後兩車雙雙追撞掛彩，還撞上電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。