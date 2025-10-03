快訊

影／虧大了！情侶吵架道路上演「情人戰車」 2車追撞雙雙掛彩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林斗六市一對情侶疑因爭吵，分別開車在路上追逐，上演追逐戰，還像警匪片般碰撞，驚險萬分，最後兩車雙雙追撞掛彩，還撞上電桿及民宅牆壁，還得花一筆善後費用和罰單，路人說，這場架吵得虧大了。

警方據報，昨天下午4時48分許，斗六市北祥街與東興街口發生車輛碰撞事故。警方趕到場了解，發現是一對47歲的楊姓女子與陳姓友人情侶，兩人發生感情糾紛，進而爭吵，即駕駛自小客車追撞對方車輛。

兩車追撞過程，還波及鄰近住戶牆壁及停放車輛被撞損，這對情侶駕駛均受輕傷，女方下車還哭著，情緒未平，經路人報案警方趕到帶回偵訊，酒測值均為0，警方已調閱監視器並據相關證人證詞，將深入調查釐清案情後，依公共危險罪移送法辦。

警方呼籲，駕駛人切勿因私人糾紛在道路上發生衝突，更不可藉由危險駕駛方式洩憤。若有情感或財務爭議，應循正常法律管道處理，警方對任何危害公共安全的行為，將依法究辦，以護社會秩序與用路人安全。

一對男女疑因感情問題開車追撞，幸只受輕傷。記者蔡維斌／翻攝
肇事女子打開車門還哭著，情緒未平。記者蔡維斌／翻攝
