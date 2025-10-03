治安堪憂？台南市竊盜案1年暴增千件 市刑大說原因

台南市議員蔡宗豪今在議會質詢也點出治安惡化的問題。他表示，竊盜案件截至今年9月共發生4415件，是去年的一倍，犯罪數據翻倍成長令人擔憂；台南市刑大表示，自去年9月起，案件受理系統更新後，過去一件多被害人案件會分別登錄，統計數據上升但更貼近實況。

警方統計今年受理竊盜案永康分局710件居冠，其次為東區第一分局530件、北區第五分局395件；再者，暴力犯罪以新營區居冠，其次是歸仁區及永康區。

蔡宗豪要求公布竊盜案件最高的區域能夠提醒市民防範高危地區，避免財物損失。他強調，治安狀況不佳已成為市民切身憂慮，警方應讓民眾清楚知道哪些地區需要格外小心。

台南市警察局長林國清提出以「提升見警率」作為降低犯罪的方式，蔡宗豪認為方向正確，但最根本的問題是警力不足。目前全市仍有兩百餘名員警缺口，雖在十月增補了94位員額，但警力仍捉襟見肘。局長則回應，將透過保安警察大隊與交通大隊聯防支援各分局，作為過渡方案。

蔡宗豪強調，市府與警方應立即公布高風險熱點，以提醒民眾注意自身安全。同時也必須檢討警力調度，並監督市府盡快補齊警力，以確保台南市民能在治安情況穩定的環境中生活。

台南市警局刑事警察大隊表示，自去年9月起，警政署全面更新案件受理系統，導致統計數據驟增，過去一件案件若有10名被害人，僅計為1案；新制上路後，則會分別登錄為10案，使得統計數據較以往顯得增加，但實際上更符合案件真實狀況。

刑大指出，這項制度為全國一致性措施，報案案件經電腦系統登錄後，即自動歸案，避免過去因人工登錄可能產生的遺漏，讓統計更加透明。

刑大表示，竊案無可避免會發生，但強調重點在於破案效率，台南市竊盜案件的破案率約在八成以上，全國排名第三。