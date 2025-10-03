男子開車衝撞分隔島！車頭包住道路指示桿 目擊者嘆：正港欸保險桿

「電線桿竟然是在保桿內…」昨晚11許，40歲盧姓男子駕駛轎車沿台南市區小東路東向西內側車道直行時，不慎衝撞分隔島，所幸他無大礙。然而，有目擊民眾在社群PO文，直說整晚還是想不透到底是怎麼開的，形容轎車車頭撞毀後包住道路指示桿是「正港欸保險桿」。

台南市警五分局交通分隊小隊長黃建瑋說，昨天晚上11時許，40歲男子駕駛轎車，沿小東路東向西內側車道直行時，不慎衝撞分隔島；經查駕駛無受傷，也無酒駕情事。他說，詳細肇事原因由分局調查釐清。

同時，警方呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則，以確保行車安全。

民眾在Threads上發文「昨晚在小東路看到的，我想整晚還是想不透到底是怎麼開的，電線桿竟然是在保桿內」，PO文一出，引發民眾討論，也對事故議論紛紛。