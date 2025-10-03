影／空拍畫面烈焰衝天！基隆漁船大火7人跳海逃生 船員驚悚憶事發狀況

基隆籍漁船「金漁滿漁船」，今天上午發生火燒船意外，當時船上張姓船長及6名印尼籍漁工發現火勢猛烈，船體陷入火海，7人緊急跳海逃生，被友船一一救起，均無大礙，空拍畫面烈焰衝天，十分駭人。一名船員受訪時說，引擎先冒煙，火好大，就趕快全部跳海。

基隆海巡隊表示，今天上午7時第二岸巡隊大武崙安檢所守望人員發現外木山外海「金漁滿」漁船因不明原因起火，立即通報海巡署第二巡防區指揮部，並調派艦隊分署基隆海巡隊巡防艇前往救援。

海巡人員抵達現場後，發現「金」船船體持續燃燒，船上7名人員已由鄰近漁船救起並載返大武崙漁港，無人均傷亡；隨後由PP-10063巡防艇趕赴支援，並與PP-10050艇合力持續滅火，以防火勢擴大。基隆市消防局派救護車在岸邊支援，7人都沒有受傷未送醫。

船主表示，昨天船體有上架維修，今天上午從外木山漁港出海要去捕土托魚，但一出海沒多久，就接獲船長求救電話，趕緊請友船前往馳援救人並報案，還好都沒有人受傷。

一名船員受訪時說，引擎先冒煙，火好大，就趕快全部跳海，後來被友船一一拉到船上，不知為何會起火。