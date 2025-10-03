高雄某麵館起火店裡沒人 原來老闆赴花蓮當「鏟子超人」

高雄市楠梓區高雄大學特區今天上午發生火警，店休中的某麵館廚房起火，有人透過臉書告訴老闆，有「緊急事件」要他回店，才知道原來老闆跑去花蓮當「鏟子超人」。

據了解，今天上午10時46分消防局據報，楠梓區大學36街發生火警，出動9車19人前往搶救。消防隊抵達火場，發現是麵館後方廚房燃燒雜物，趕緊布線滅火，直到上午11時許撲滅火勢，無人受傷受困。

由於起火時店裡沒人，後來有人通知老闆，見老闆在臉書貼文「店休，老闆去挖土」，並貼1張花蓮光復車站的照片，才知道老闆去花蓮當「鏟子超人」。

約1小時後，麵店老闆再貼文表示，已收到店裡失火的消息，家人已在店裡處理後續，也向居民道歉，「讓你們受驚了」、「儘量用最快的時間趕回去」，並回覆「還在努力回家」。