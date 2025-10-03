快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

聽新聞
0:00 / 0:00

北市驚傳中年男當街掐脖女國中生 校方還原始末：沒有肢體接觸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

苗栗昨日發生隨機殺人案，北市某國中校外也傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件。校方今還原事發現場，學生與一名中年男子發生碰撞後，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸，學生平安。

該校表示，昨日接獲學校附近補習班主任通知，放學時間於校門附近發生一名中年男子與女學生衝突事件。

校方說，經向警方調閱監視器畫面及向該通報補習班主任確認，釐清為案發當時2位女學生從校門口前往捷運站的路上，行進間與一名中年男子發生碰撞。學生被該中年男子叫住，對方口頭指責學生，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸情形，目前兩名學生皆平安。

該國中強調，事發當天傍晚已向當地派出所反應此狀況，並請員警協助巡查留意。

校方說，同步啟動安心方案，於校內放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，並留意周邊安全，必要時可尋求店家協助；也在學校家長代表群組中說明事件發生經過，並請家長代表協助宣導；另已與警方、社區巡守隊等資源合作加強巡視，以確保校園周邊的環境安全。

北市某國中外傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件，校方今還原事發當下，雙方發生言語衝突，但未發生肢體接觸。示意圖／AI生成
北市某國中外傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件，校方今還原事發當下，雙方發生言語衝突，但未發生肢體接觸。示意圖／AI生成

北市 校園 衝突

延伸閱讀

救護車出口停滿等紅燈車輛 北市消：與拆圓環無關

電動車2.5萬輛居全台之冠 北市導入AI科技打造人才基地今揭牌

家教師猥褻女學生後和解 新北地院判刑8月緩刑3年

北市流感升溫！上周就診人數創2年來新高 議員籲自購疫苗擴大接種

相關新聞

桃園龍潭31歲未婚警員住處猝死 上班未到…同事找到人已無生命

桃園市龍潭警分局31歲劉姓未婚警員昨晚未到勤，同事聯絡不上他，到他住居處查看，發現他躺臥住處明顯無生命跡象，鑑識人員現場...

北市驚傳中年男當街掐脖女國中生 校方還原始末：沒有肢體接觸

苗栗昨日發生隨機殺人案，北市某國中校外也傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件。校方今還原事發現場，學生與一名中年男子發生碰撞後，...

西門町少女被踹頭流鼻血倒地！影片流傳網路 霸凌男女忙關閉帳號

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名同年齡男女圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在...

台南市竊盜案1年暴增千件 治安堪憂？ 市刑大說原因

台南市議員蔡宗豪今在議會質詢也點出治安惡化的問題。他表示，竊盜案件截至今年9月共發生4415件，是去年的一倍，犯罪數據翻...

男子開車衝撞分隔島！車頭包住道路指示桿 目擊者嘆：正港欸保險桿

「電線桿竟然是在保桿內…」昨晚11許，40歲盧姓男子駕駛轎車沿台南市區小東路東向西內側車道直行時，不慎衝撞分隔島，所幸他...

影／空拍畫面烈焰衝天！基隆漁船大火7人跳海逃生 船員驚悚憶事發狀況

基隆籍漁船「金漁滿漁船」，今天上午發生火燒船意外，當時船上張姓船長及6名印尼籍漁工發現火勢猛烈，船體陷入火海，7人緊急跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。