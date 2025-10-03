聽新聞
北市驚傳中年男當街掐脖女國中生 校方還原始末：沒有肢體接觸
苗栗昨日發生隨機殺人案，北市某國中校外也傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件。校方今還原事發現場，學生與一名中年男子發生碰撞後，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸，學生平安。
該校表示，昨日接獲學校附近補習班主任通知，放學時間於校門附近發生一名中年男子與女學生衝突事件。
校方說，經向警方調閱監視器畫面及向該通報補習班主任確認，釐清為案發當時2位女學生從校門口前往捷運站的路上，行進間與一名中年男子發生碰撞。學生被該中年男子叫住，對方口頭指責學生，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸情形，目前兩名學生皆平安。
該國中強調，事發當天傍晚已向當地派出所反應此狀況，並請員警協助巡查留意。
校方說，同步啟動安心方案，於校內放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，並留意周邊安全，必要時可尋求店家協助；也在學校家長代表群組中說明事件發生經過，並請家長代表協助宣導；另已與警方、社區巡守隊等資源合作加強巡視，以確保校園周邊的環境安全。
