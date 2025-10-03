保六總隊360人減脂甩1.2公噸 迎接健康中秋身材不團圓

為打造健康職場、推動員警健康管理，保六總隊自7月起舉辦「減脂慶團圓」活動，號召員警以實際行動迎接中秋佳節，活動歷時兩個多月，共吸引360人熱烈響應，昨天舉行成果驗收，統計減重總量達1.2公噸、體脂率下降349%，成果相當亮眼，用行動詮釋「花好月圓」。

保六總隊指出，活動以「胖胖進、瘦瘦出」為主題，設計象徵轉變的「任意門」，參與者透過飲食控制、規律運動，走出健康自信新風貌。評比除以體脂率變化為主要依據，還別出心裁地邀請員警拿出「最大號褲子」比對成果，象徵與過去道別，活動尾聲，在總隊長周煥興帶領下，大家一同舉起舊褲子宣示「不再回頭」，寓意持續保持健康體態。

現場也邀請多人分享心得，有人開心表示「這是我從警以來最瘦的時候，精神變好、工作更有效率」，也有員警說「和太太一起減重，瘦了也多了共同話題」，更有人笑說，「健檢紅字都不見了，感謝總隊幫我們找回健康」。

活動不僅提升員警健康意識，也促進家庭互動，總隊以「少量不掃興」為原則，提前舉辦中秋晚會，嚴選柴燒甕仔雞、有機蔬菜、鐵板烤肉等美食，並邀請員工參與手作月餅、採柚等應景活動。

晚會上，有員警自彈自唱、薩克斯風與鋼琴演奏，更有書法揮毫寫下「花好月圓」，現場洋溢節慶氣氛，展現溫馨職場文化。