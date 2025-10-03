快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

中古賓士交車不到1天自燃 車主提告法院判免賠

中央社／ 高雄3日電

高雄潘姓婦人前往中古車行花20萬多買一輛賓士，但交車當天發現水箱溫度上升，不料拖至保養廠不久即自燃。潘婦提告返還買車款，但法官認為難證明交車時即存瑕疵，判業者免賠。

高雄地方法院簡易庭審理時，業者否認車輛有重大瑕疵，且買賣時雙方同意「現況交車」，從此車為民國99年3月出廠，至潘婦買車時已是去年10月14日，車齡已逾10年，里程數達17.6萬公里，難免有耗損情形，潘婦不能僅以一句當初雙方說好的「無待修」，認定車輛毫無需維修或更換之處，據此主張原告之訴駁回。

法官認為，根據高雄市政府消防局調查鑑定結果，雖研判起火處為車輛駕駛室前側儀表板中間處附近，且無法排除電氣因素引燃可能性，但依調查鑑定結果，並無法推斷必定是電氣系統導致自燃火燒車

法官指出，此案並無足夠證據可證明交車時就存有「滅失或減少價值瑕疵」，因此潘婦不可解除買賣契約或求償，據此駁回原告之訴，全案可上訴。

判決指出，潘婦去年10月間北上至某間中古車行花了新台幣20萬5000元買了一輛中古賓士E200，但在開車回高雄途中發現水箱溫度上升，潘婦請拖吊車將車拖至保養廠檢修，不料隔天凌晨車子就在保養廠自燃起火，潘婦不甘才買不到24小時的車付之一炬，主張車商賣給她瑕疵車提告返還買車款。

買車 中古車 火燒車

延伸閱讀

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

中壢女開賓士逆向撞2車逃逸 警火速逮人車上發現1物

獨／賓士男窄路狂飆3連撞 8警一擁而上搜出這些…

影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

相關新聞

桃園龍潭31歲未婚警員住處猝死 上班未到…同事找到人已無生命

桃園市龍潭警分局31歲劉姓未婚警員昨晚未到勤，同事聯絡不上他，到他住居處查看，發現他躺臥住處明顯無生命跡象，鑑識人員現場...

北市驚傳中年男當街掐脖女國中生 校方還原始末：沒有肢體接觸

苗栗昨日發生隨機殺人案，北市某國中校外也傳出有人隨機攻擊學生掐脖事件。校方今還原事發現場，學生與一名中年男子發生碰撞後，...

西門町少女被踹頭流鼻血倒地！影片流傳網路 霸凌男女忙關閉帳號

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名同年齡男女圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在...

台南市竊盜案1年暴增千件 治安堪憂？ 市刑大說原因

台南市議員蔡宗豪今在議會質詢也點出治安惡化的問題。他表示，竊盜案件截至今年9月共發生4415件，是去年的一倍，犯罪數據翻...

男子開車衝撞分隔島！車頭包住道路指示桿 目擊者嘆：正港欸保險桿

「電線桿竟然是在保桿內…」昨晚11許，40歲盧姓男子駕駛轎車沿台南市區小東路東向西內側車道直行時，不慎衝撞分隔島，所幸他...

影／空拍畫面烈焰衝天！基隆漁船大火7人跳海逃生 船員驚悚憶事發狀況

基隆籍漁船「金漁滿漁船」，今天上午發生火燒船意外，當時船上張姓船長及6名印尼籍漁工發現火勢猛烈，船體陷入火海，7人緊急跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。