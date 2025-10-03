中古賓士交車不到1天自燃 車主提告法院判免賠

高雄潘姓婦人前往中古車行花20萬多買一輛賓士，但交車當天發現水箱溫度上升，不料拖至保養廠不久即自燃。潘婦提告返還買車款，但法官認為難證明交車時即存瑕疵，判業者免賠。

高雄地方法院簡易庭審理時，業者否認車輛有重大瑕疵，且買賣時雙方同意「現況交車」，從此車為民國99年3月出廠，至潘婦買車時已是去年10月14日，車齡已逾10年，里程數達17.6萬公里，難免有耗損情形，潘婦不能僅以一句當初雙方說好的「無待修」，認定車輛毫無需維修或更換之處，據此主張原告之訴駁回。

法官認為，根據高雄市政府消防局調查鑑定結果，雖研判起火處為車輛駕駛室前側儀表板中間處附近，且無法排除電氣因素引燃可能性，但依調查鑑定結果，並無法推斷必定是電氣系統導致自燃火燒車。

法官指出，此案並無足夠證據可證明交車時就存有「滅失或減少價值瑕疵」，因此潘婦不可解除買賣契約或求償，據此駁回原告之訴，全案可上訴。

判決指出，潘婦去年10月間北上至某間中古車行花了新台幣20萬5000元買了一輛中古賓士E200，但在開車回高雄途中發現水箱溫度上升，潘婦請拖吊車將車拖至保養廠檢修，不料隔天凌晨車子就在保養廠自燃起火，潘婦不甘才買不到24小時的車付之一炬，主張車商賣給她瑕疵車提告返還買車款。