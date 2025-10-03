快訊

野柳假日活蟹市集4日登場 限量開賣100份活蟹福袋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供
野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」，每份2斤只要399元，回饋長期支持萬里蟹的民眾。此外，還有「捕蟹趣」及「漁村漫漫遊」活動，讓民眾到產地有吃又有玩，體驗漁港的獨特魅力。

漁業處表示，想品嘗新鮮的清蒸萬里蟹，絕對不能錯過野柳假日活蟹市集，從10月4日起至11月底，每周末及國定假日皆會舉辦野柳假日活蟹市集，讓蟹迷們每週來產地都能享用到最當季的萬里蟹。為感謝蟹迷的支持，將於開幕當日10時整在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，2斤活蟹福袋399元限量100份。

為讓民眾更加了解野柳當地的產業及人文歷史，萬里區漁會推出搭乘娛樂漁船體驗捕蟹的「捕蟹趣」，每梯次限額40名，可至野柳保安宮前廣場免費報名參加，藉由活動深入了解在地的捕蟹過程及漁村文化。

漁業處表示，前往野柳日活蟹市集的民眾可透過搭乘國光客運1815，及基隆客運862、1068於野柳站下車並步行約7分鐘、基隆客運953於港東站下車並步行3分鐘，或台灣好行716皇冠北海岸線，於野柳地質公園站下車步行約5分鐘前往；亦可自行開車前往，將愛車停放野柳地質公園停車場及海洋世界停車場。

漁業處表示，萬里蟹產季即將到來，市府與萬里區漁會共同合作舉辦福袋販售會，以超划算的價格回饋給喜愛萬里蟹的民眾，並透過捕蟹趣及漁村漫漫遊等活動，讓民眾在享用萬里蟹的同時也能更深入了解當地的捕蟹及漁村文化，推動萬里蟹品牌的同時也帶動當地產業及觀光。

萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供
萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」。圖／新北市漁業處提供

