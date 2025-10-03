影／中壢轎車闖紅燈釀禍！女騎士遭撞飛「腦出血、右肩骨折」

快訊

王男駕駛自小客車疑似闖紅燈，而與機車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市中壢區78歲王姓男子昨(2)日下午15時許，駕駛自小客車行經新中北路時，疑似闖紅燈，與沿普忠路直行的31歲陳姓女騎士發生碰撞，造成陳女腦出血及右肩骨折，詳細肇事原因尚待中壢警分局進一步釐清。

事故造成陳女腦出血及右肩骨折。圖：讀者提供

警方說明，中壢交通中隊於昨日下午獲報，在新中北路與普忠路口有交通事故，立即派員到場並協助傷者送醫。經了解，王男駕駛自小客車沿新中北路往環中東路方向直行，疑似闖紅燈，而與騎乘機車沿普忠路直行往晉元路方向直行之陳女發生交通事故，致使陳女受有腦出血及右肩骨折等傷勢，經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人務必遵守交通號誌與相關規定，行經路口減速慢行，以維護自身與他人用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢轎車闖紅燈釀禍！女騎士遭撞飛「腦出血、右肩骨折」

闖紅燈 中壢 交通事故

