西門町少女被踹頭流鼻血倒地！影片流傳網路 霸凌男女忙關閉帳號

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名同年齡男女圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在地上；台北市警方已經掌握打人身分，將逐一約談到案。

由於事涉少年，因此警方對案情不願透露，只說依法偵辦。據了解，涉案的打人少女及被害人，都是新北市的國中學生，分屬不同學校，有時會在西門町一帶玩樂。

上個月底，被害少女在西門町，遭朋友設局，騙到一處大樓樓梯間，隨後就被圍毆教訓，一名少女直接踹向被害少女鼻子，造成對方流血，兩名少女先後抓住被害少女頭髮，抓頭往牆壁上撞，口中不斷罵髒話，過程中負責拍攝的少年，還勸阻不要撞牆及攻擊頭部，以免造成腦震盪。

影片在網路流傳後，引發網友熱議，紛紛指責霸凌的少女，感嘆台灣教育失敗。

被害少女家人發現受傷，立即到醫院驗傷，並向警方提告；霸凌少女的加害人等紛紛關閉網路帳號，試圖躲避網友及警方追查，不過警方調閱監視器，已經掌握霸凌者身分，已寄發通知書，近日將約談說明。

網路流傳一段影片，一名國中少女（右下角）遭其他人，在大樓樓梯間狠揍。記者廖炳棋／翻攝Threads
網路流傳一段影片，一名國中少女（右下角）遭其他人，在大樓樓梯間狠揍。記者廖炳棋／翻攝Threads

北捷衝突事件「動腳」台大高材生首回應 曝已與專業人士討論

台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他的IG也湧入網友「朝聖」。他今天上午在IG限動發文，表...

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，9月28日凌晨被發現開車停在旗山區中寮一路旁空地，警方到場時，父女身中多刀，鄭女明顯死亡，...

機場黃牛攬客收33張罰單不繳！桃園分署出絕招逼現身繳清

分署書記官一再電話聯繫、督促，鍥而不捨，發揮纏功，張男終於在9月30日至分署辦理繳納事宜。圖：桃園分署提供 機場黃牛54歲張姓男子，於114年7月30日法務部行政執行署桃園分署至桃園國際機場執行機場專

與前妻爆口角！龜山男竟帶刀下樓 警方即時到場強制送醫

警方到場時發現該男子身上竟藏有刀械，所幸沒有發生攻擊行為。圖：截自Threads-chienshuo_chou 桃園市昨（2）日晚間20時40分許，龜山區一名男子因與女兒、前妻激烈口角，所以雙方在該社

龜山婦1原因路倒派出所前 警秒衝出伸援送返家

黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支跌倒後久久無法站立。圖：讀者提供 昨（2）日17時桃園市龜山區79歲黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支，又提著

