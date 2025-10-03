西門町少女被踹頭流鼻血倒地！影片流傳網路 霸凌男女忙關閉帳號

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名同年齡男女圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在地上；台北市警方已經掌握打人身分，將逐一約談到案。

由於事涉少年，因此警方對案情不願透露，只說依法偵辦。據了解，涉案的打人少女及被害人，都是新北市的國中學生，分屬不同學校，有時會在西門町一帶玩樂。

上個月底，被害少女在西門町，遭朋友設局，騙到一處大樓樓梯間，隨後就被圍毆教訓，一名少女直接踹向被害少女鼻子，造成對方流血，兩名少女先後抓住被害少女頭髮，抓頭往牆壁上撞，口中不斷罵髒話，過程中負責拍攝的少年，還勸阻不要撞牆及攻擊頭部，以免造成腦震盪。

影片在網路流傳後，引發網友熱議，紛紛指責霸凌的少女，感嘆台灣教育失敗。