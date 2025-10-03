快訊

桃園龍潭31歲未婚警員住處猝死 上班未到…同事找到人已無生命

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局31歲劉姓未婚警員昨晚未到勤，同事聯絡不上他，到他住居處查看，發現他躺臥住處明顯無生命跡象，鑑識人員現場檢視身體無外傷，詳細死因待司法相驗結果認定。

警方指出，劉是龍潭派出所警員、未婚，工作表現正常，與同事間相處融洽，前兩天都休假，昨天晚上應該到勤。同事聽聞噩耗均感到不捨，分局將全力協助家屬處理後續喪葬事宜，至於是否身體不舒服引發猝死，還需要進一步釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

龍潭派出所警員休假後未上班，同事到他住處發現已明顯死亡。記者鄭國樑／翻攝
龍潭派出所警員休假後未上班，同事到他住處發現已明顯死亡。記者鄭國樑／翻攝

