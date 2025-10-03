快訊

高中生遭「球棒打屁股」影片瘋傳 新竹警調查施暴原因曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹某校高一生前天下午跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起外界關注。警方調查發現，涉案毆人的趙男因不滿弟弟先前涉案遭收容，誤認該生為幕後主使，遂持棒施暴，目前已依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

近日在Threads流傳一段影片，一名穿著高中學制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。畫面中，只見黑衣男子上前抬手就是兩個巴掌，接著命令對方「趴好」。

黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下，力道之大，現場一片譁然。過程中，他還冷聲警告：「在學校注意一點」，之後撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」，警告氣味濃厚。圍觀群眾則在一旁訕笑，還有人拿出手機拍攝看熱鬧。

多名網友留言批評：「孩子在這種環境要怎麼健康成長」、「為什麼要拍一堆崇尚8+9的電影影響孩子」、「台灣一直在渲染黑社會很秋，所以不意外」、「我們的大人政治鬥爭，小孩卻淪落成這樣」、「孩子遇到霸凌一定要報警，這些人在警察面前就會乖得跟狗一樣」。

新竹市警察局警二分局表示，有關建中路赤土崎停車場發生少年傷害及恐嚇案件，警方受理報案後，立即展開調查。經了解，因嫌疑人趙男不滿弟弟先前涉案被收容，誤認報案少年為幕後主使，遂持球棒攻擊對方臀部並加以恐嚇。

警方表示。當日已通知嫌疑人趙男到案說明，全案依傷害、恐嚇及少年事件處理法，移送新竹地方法院審理。

黑衣男子撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」。圖／取自Threads
黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下。圖／取自Threads
近日在Threads流傳一段影片，一名穿著高中學制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。圖／取自Threads
新竹某校高一生前天下午跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下。（圖為案發地）記者黃羿馨／攝影
恐嚇 新竹 警察

