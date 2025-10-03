黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支跌倒後久久無法站立。圖：讀者提供

昨（2）日17時桃園市龜山區79歲黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支，又提著多袋物品，步伐沉重，經過龜山警分局大華派出所前斜坡處，因腳步不穩跌倒後久久無法站立，而正在所內值班台前的副所長林健一、警員蔡博煒、張竣昊、葉韋辰等人展現專業訓練即時衝出，關心婦人身體狀況及安撫情緒，先帶回派出所短暫休憩，協助補充水分，員警擔心婦人自行返家路途中又發生意外，主動護送返家。

值班台前的警員們展現專業訓練即時衝出，關心婦人身體狀況及安撫情緒。圖：讀者提供

警方說明，丈夫表示老婦經常在附近購物，發現外出時間過久，才想要外出找人，就看見警方溫馨攙扶妻子走上樓梯返回家中，隨即上前擁抱老婦，也非常感謝警方熱心協助。

副所長林健一也呼籲，家中若有行動不便者要多加注意安全，若外出購物或活動，務必量力而為，並注意身體狀況，避免過度疲累，以致發生意外。如遇到緊急狀況，請立即撥打110求助，警方將隨時提供協助，守護大家的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山婦1原因路倒派出所前 警秒衝出伸援送返家