與前妻爆口角！龜山男竟帶刀下樓 警方即時到場強制送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

558922838 17928499830106858 5883734176051333150 n
警方到場時發現該男子身上竟藏有刀械，所幸沒有發生攻擊行為。圖：截自Threads-chienshuo_chou

桃園市昨（2）日晚間20時40分許，龜山區一名男子因與女兒、前妻激烈口角，所以雙方在該社區大廳等候龜山分局員警，警方到場時發現該男子身上竟藏有刀械，所幸沒有發生攻擊行為，因其患有精神疾病，隨即強制送醫治療，全案依恐嚇罪嫌偵辦。

警方說明，昨日晚間龜山分局獲報趕到現場，男子與女兒、前妻等人先在住家發生激烈口角後，所以在社區一樓大廳等候警方到場，員警到場了解案情，該男子也剛好下樓，雖然其身上藏有刀械，現場無揮舞傷人之情形。

警方表示，因男子有精神上疾病，強制送醫治療中。同時也已協助被害人申請暫時保護令，全案依恐嚇罪嫌偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。

