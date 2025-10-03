聽新聞
北捷衝突事件「動腳」台大高材生首回應 曝已與專業人士討論
台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他的IG也湧入網友「朝聖」。他今天上午在IG限動發文，表示因為尚未與捷運警察說明案發經過，所以暫時不過多回覆，避免造成警方誤會。
他的IG自介標註「NTU」、自稱「Fumi 阿姨」，目前已有1萬多人追蹤。IG文章只有一篇「既然大家都好奇是什麼單品」，搭配數張三宅一生的穿搭自拍照。 網友留言盛讚「美哭」、「怎麼有人類可以做到帥又優雅」、「在優雅跟反抗之間，選擇了優雅地反抗」、「優雅超人」。
他今天上午在IG限動發文，「先跟大家說一下，我有看完每則私訊，但目前還未與捷警說明，與專業人士討論後，決定先暫時不過多回覆，避免造成捷警有任何誤會，感恩的心」。
