馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源:豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排!小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌:情況不樂觀

北捷衝突事件「動腳」台大高材生首回應 曝已與專業人士討論

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他的IG也湧入網友「朝聖」。他今天上午在IG限動發文，表示因為尚未與捷運警察說明案發經過，所以暫時不過多回覆，避免造成警方誤會。

他的IG自介標註「NTU」、自稱「Fumi 阿姨」，目前已有1萬多人追蹤。IG文章只有一篇「既然大家都好奇是什麼單品」，搭配數張三宅一生的穿搭自拍照。 網友留言盛讚「美哭」、「怎麼有人類可以做到帥又優雅」、「在優雅跟反抗之間，選擇了優雅地反抗」、「優雅超人」。

他今天上午在IG限動發文，「先跟大家說一下，我有看完每則私訊，但目前還未與捷警說明，與專業人士討論後，決定先暫時不過多回覆，避免造成捷警有任何誤會，感恩的心」。

台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他今天上午在IG限動發文，「決定先暫時不過多回覆，避免造成捷警有任何誤會」。圖／取自IG
台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他今天上午在IG限動發文，「決定先暫時不過多回覆，避免造成捷警有任何誤會」。圖／取自IG

IG 台北捷運

北捷優先席踹人事件凸顯「台灣擅逃避」 醫憂心：不改善遲早出人命

北捷29日發生一起「踹人事件」，博愛座問題再度引發社會關注，73歲曾姓老婦在捷運上與年輕男子發生激烈口角，由於老婦揮舞手提袋作勢攻擊，年輕男子一腳將其踹飛，針對此舉網友兩極熱議，醫師姜冠宇搖頭認為，再不改善現況持早會出人命。

