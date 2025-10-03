高鐵左營站前轎車撞單車婦捲車底 高鐵出動堆高機幫消防員救人
高鐵左營站前今天發生車禍，轎車開出高鐵站臨停區，撞上騎共享單車直行的婦人，婦人一度壓在轎車下，民眾雖曾合力要扶起轎車讓婦人脫困，但搬不動車，後來由消防隊和高鐵公司的堆高機救出婦人送醫。
據了解，今天上午8時許，59歲的陳姓男子駕駛轎車，從高鐵站臨停區駛出，右轉進入高鐵路，不巧67歲的顏姓婦人騎單車沿高鐵路北向南直行，2車在路左營區高鐵路與重信路口擦撞，顏婦人車被壓在轎車下。
見狀，曾要合力搬開轎車，但是搬不動，向119求救。消防隊到場，高鐵公司也派出堆高機協助，才協助婦人脫困送醫治療。顏婦身體多處有擦挫傷，意識清楚，暫無大礙。
警方對雙方酒測，無酒精反應，確實肇事原因及責任，由交通大隊釐清。
