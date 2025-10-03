快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

高鐵左營站前轎車撞單車婦捲車底 高鐵出動堆高機幫消防員救人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高鐵左營站前今天發生車禍，轎車開出高鐵站臨停區，撞上騎共享單車直行的婦人，婦人一度壓在轎車下，民眾雖曾合力要扶起轎車讓婦人脫困，但搬不動車，後來由消防隊和高鐵公司的堆高機救出婦人送醫。

據了解，今天上午8時許，59歲的陳姓男子駕駛轎車，從高鐵站臨停區駛出，右轉進入高鐵路，不巧67歲的顏姓婦人騎單車沿高鐵路北向南直行，2車在路左營區高鐵路與重信路口擦撞，顏婦人車被壓在轎車下。

見狀，曾要合力搬開轎車，但是搬不動，向119求救。消防隊到場，高鐵公司也派出堆高機協助，才協助婦人脫困送醫治療。顏婦身體多處有擦挫傷，意識清楚，暫無大礙。

警方對雙方酒測，無酒精反應，確實肇事原因及責任，由交通大隊釐清。

1輛轎車今天上午開出高鐵左營臨停區，撞上騎單車婦人，婦人人車卡車底。記者林保光／翻攝
1輛轎車今天上午開出高鐵左營臨停區，撞上騎單車婦人，婦人人車卡車底。記者林保光／翻攝
1輛轎車今天上午開出高鐵左營臨停區，撞上騎單車婦人，婦人人車卡車底。記者林保光／翻攝
1輛轎車今天上午開出高鐵左營臨停區，撞上騎單車婦人，婦人人車卡車底。記者林保光／翻攝

高鐵 共享單車

延伸閱讀

影／台南男轎車違停等人站車旁 警一查…毒品通緝犯

醋勁大發？高雄女當街對情敵轎車噴漆 白車變「綠」了

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

搶救高鐵周邊！彰縣府樂齡產業園區土地標售 打造養生村

相關新聞

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，9月28日凌晨被發現開車停在旗山區中寮一路旁空地，警方到場時，父女身中多刀，鄭女明顯死亡，...

高鐵左營站前轎車撞單車婦捲車底 高鐵出動堆高機幫消防員救人

高鐵左營站前今天發生車禍，轎車開出高鐵站臨停區，撞上騎共享單車直行的婦人，婦人一度壓在轎車下，民眾雖曾合力要扶起轎車讓婦...

高雄威秀影城驚魂夜！男「玩手機」遭請出場竟懸坐平台 觀眾嚇壞

高雄大遠百威秀影城今天凌晨放映電影「鏈鋸人」，發生觀眾糾紛，其中1人被請出場，坐在靠手扶梯的平台上，與影城人員僵持不下，...

車怎麼打不開！82歲老翁誤認隔壁車好急 警耐心助找回

一名82歲張姓老翁日前剛從美國洛杉磯返台 ，便前往台中市潭子區一家大型醫院就診 。沒想到離開時，他卻誤認隔壁的機車是自己...

影／台南男轎車違停等人站車旁 警一查…毒品通緝犯

台南市警三分局和順派出所員警巡邏經安南區安和路四段時發現一輛違停轎車，上前盤查正站在車旁的23歲王姓男駕駛，他見警靠近時...

快被氣瘋！豐原騎樓名牌鞋遭竊損失4.4萬 小偷竟穿著贓物回現場

這年頭小偷真是什麼都偷！台中市豐原區傳出一起離譜竊案，前天有民眾放置於住家騎樓的一雙名牌運動鞋遭竊，損失金額約新台幣4萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。