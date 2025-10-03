高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，9月28日凌晨被發現開車停在旗山區中寮一路旁空地，警方到場時，父女身中多刀，鄭女明顯死亡，鄭父命危送醫搶救，昨天一度失去呼吸，經搶救後回復穩定，但仍未脫離險境。

警方調查，鄭姓父女9月28日失聯，警方接獲報案後，掌握鄭男、鄭女手機定位在旗山區中寮一路附近，但趕到現場時，父女身中數刀，鄭女明顯死亡，鄭父命危搶救中，檢方相驗，鄭女致命傷為前胸兩刀，車上還有數把刀，已採樣化驗。