鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，9月28日凌晨被發現開車停在旗山區中寮一路旁空地，警方到場時，父女身中多刀，鄭女明顯死亡，鄭父命危送醫搶救，昨天一度失去呼吸，經搶救後回復穩定，但仍未脫離險境。

警方調查，鄭姓父女9月28日失聯，警方接獲報案後，掌握鄭男、鄭女手機定位在旗山區中寮一路附近，但趕到現場時，父女身中數刀，鄭女明顯死亡，鄭父命危搶救中，檢方相驗，鄭女致命傷為前胸兩刀，車上還有數把刀，已採樣化驗。

鄭女昨天完成解剖，鄭女身上主要的刀傷在前胸、腹部，致命傷為前胸口的兩刀，家人對死因無意見；鄭男則胸口中刀，臟器外露，送醫時腦部明顯缺氧，且有瞳孔放大等狀況，意識昏迷，送加護病房急救後仍未脫險，父女中刀原因，待警方調查釐清。

鄭姓父女被發現倒臥在旗山中寮一路的空地車上，鄭女喪命鄭男則受重傷。記者張議晨／翻攝
鄭姓父女被發現倒臥在旗山中寮一路的空地車上，鄭女喪命鄭男則受重傷。記者張議晨／翻攝

