機場黃牛攬客收33張罰單不繳！桃園分署出絕招逼現身繳清

分署書記官一再電話聯繫、督促，鍥而不捨，發揮纏功，張男終於在9月30日至分署辦理繳納事宜。圖：桃園分署提供

機場黃牛54歲張姓男子，於114年7月30日法務部行政執行署桃園分署至桃園國際機場執行機場專案時，向該分署陳稱下星期將至分署報告卻未到，經分署書記官一再電話聯繫、督促，鍥而不捨，發揮纏功，張男終於在9月30日至分署辦理繳納事宜。另案同樣在機場違規攬客之52歲陳姓男子，也在同一日將罰單繳清。

陳男驚覺桃園分署會同航警至桃機強力執行專案，才前往辦理分期繳納。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，張男因於113年1月期間之凌晨及晚間時段，在桃園國際機場違規攬客，遭累次開罰，共33張罰單，總金額達6萬5400元，該分署執行張男之銀行存款，但扣押無著，而其載客之車輛係向租賃公司承租，亦無從執行。張男名下雖無可供執行財產，但因其仍在機場出沒，研判仍有載客之行為，應有履行之能力，因此，書記官電話再連繫張男，進行勸說、督促前往分署辦理繳納，張男只能乖乖遵守約定，於9月30日辦理繳納。

桃園分署也提到，陳男則於113年1月19日、1月31日及2月2日在桃園國際機場違規攬客，分別遭開罰3千元罰單，累計9千元之罰鍰案件移送分署執行，執行人員雖通知陳男應於114年7月15日繳納，但陳男並未理會，時隔不久，陳男驚覺桃園分署執行人員因執行機場黃牛專案，會同航警人員至桃園國際機場強力執行，始於同年月31日辦理分期繳納，並於9月30日繳清。

桃園分署強調，中秋佳節即將到來，機場載運量勢必大幅增加，桃園分署提醒往來旅客，搭乘機場合格排班車輛，以確保自身安全；另針對機場黃牛或違規攬客之罰鍰案件將持續強力執行，並與航空警察局保持密切聯繫、合作，一起維護國門之安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：機場黃牛攬客收33張罰單不繳！桃園分署出絕招逼現身繳清

